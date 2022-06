Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava vor fi operate două zboruri noi pe ruta Suceava – București și retur.

„Compania Tarom a suplimentat frecvențele de operare pentru zborurile Suceava – București. Astfel, începând din 22 iunie, în fiecare zi de miercuri și vineri, TAROM va opera noile zboruri directe după urmatorul program: decolare Otopeni 08:10 – aterizare Suceava 09:20 și decolare Suceava 09:45 – aterizare Otopeni 11:00”, a declarat Niculai Barbă. El a spus că Tarom va avea 11 frecvențe pe săptămână de la Suceava spre București, 7 zboruri cu program overnight și încă 4 suplimentare, în fiecare zi de miercuri, joi, vineri și duminică.

Biletele sunt puse deja în vânzare pentru tot sezonul de vara 2022 iar programul complet al sborurilor poate fi găsit pe site-ul Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare“ Suceava

https://www.aeroportsuceava.ro.