Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că Bucovina a avut o contribuție deosebit de importantă la includerea iei – cămașa cu altiță în Patrimoniul UNESCO. „Este încă o recunoaștere a Bucovinei la UNESCO”, a spus Niculai Barbă, care a adăugat „Ia înseamnă mai mult decât un element de port popular. Ia noastră, de care suntem atât de mândri, este un ambasador secular pentru cultura și un reper important de identitate națională, simbol al spiritualității poporului român, zestrea de preț cu mărturii străvechi transmise din generație în generație, simbol străvechi care spune pe pânză povestea despre om și natură pe acest pământ cu reverberații divine”.

El a precizat că recenta decizie a UNESCO este confirmarea că ia noastră a depăşit graniţele ţării, fiind apreciată pe întreg mapamondul.

Vicepreședintele CJ Suceava a amintit că pe 1 Decembrie, Comitetul Interguvernamental al UNESCO a decis în cadrul Sesiunii desfășurate la Rabat, în Maroc, înscrierea elementului „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” pe Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.

„Ia este și un element identitar al culturii noastre de pe ambele maluri ale Prutului. La 1 Decembrie am putut să ne bucurăm cu toții de reușita unui proiect în care România și Republica Moldova s-au unit într-o candidatura comună la UNESCO.

România și Republica Moldova au promovat deja trei dosare transnaţionale în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, cele care se referă la Colindat, Scoarțe și Mărțișor”, a spus Niculai Barbă. El a mai declarat că județul Suceava, recunoscut pentru inițiativele de sprijin concret și încurajare în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, s-a implicat efectiv în documentare și cercetare, organizare de evenimente pe întregul parcurs al documentării. Aportul Consiliului Județean Suceava este permanent și consistent și în acest domeniu.

„Documentele reunite în dosarul de candidatură UNESCO ilustrează contribuția Bucovinei, prezentă în toate capitolele analizate și apreciate: areal, elemente specifice zonei, tehnici de broderie, unicitatea croiului, cromatica, circulația motivelor, prezența în colecții și muzee, priceperea și talentul femeii care lucrează”, a încheiat Niculai Barbă.