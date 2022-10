Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, consideră că personalul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” ar trebui să manifeste o mai mare empatie față de pacienți și de aparținători. El a declarat, la Radio Top, că îi va solicita managerului Alexandru Calancea să se lucreze la acest aspect, având în vedere că s-a încheiat interimatul său și acum ocupă funcția în urma unui concurs. De asemenea, vicepreședintele Barbă crede că la Spitalul Județean este nevoie și de îmbunătățirea relației de comunicare. Vicepreședintele administrației județene a afirmat: „Degeaba faci lucruri bune, cum ar fi operații în premieră și investiții, dacă nu ai o comunicare eficientă. Presa este cea care contribuie la creșterea încrederii în spital. Dacă pacientul nu are încredere în spital, ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean Suceava nu poate fi pus în valoare”.

