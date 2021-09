Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că deschiderea de noi curse aeriene internaționale din Suceava confirmă anvergura regională a Aeroportului Ștefan cel Mare. Afirmația a fost făcută după ce în cursul zilei de miercuri, compania Wizz Air a anunțat că un nou zbor din Suceava către capitala Belgiei, Bruxelles, care va fi operat de la începutul lunii decembrie. Niculai Barbă a subliniat faptul că în momentul de față de pe Aeroportul Ștefan cel Mare sunt zboruri către nu mai puțin de 12 destinații internaționale din Italia, Anglia, Belgia, Germania și Grecia, precum și două zboruri charter de vacanță, către Antalya, în Turcia și Hurghada, în Egipt, precum și un zbor intern către București.

„Faptul că în ultima perioadă operatori aerieni importanți deschid noi curse spre destinațiile externe pentru care și noi am făcut demersuri ne confirmă că datele și previziunile noastre au fost corecte. Spun asta pentru că aceste companii aeriene își fac propriile lor studii și analize, în baza cărora iau o decizie cu privire la deschiderea unor zboruri noi. Iar aceste analize proprii ale companiilor nu fac altceva decât să confirme potențialul pentru acele destinații”, a precizat vicepreședintele CJ Suceava. El a dat ca exemplu zborul spre Londra, în Anglia, pentru care împreună cu sucevenii din Diaspora au fost transmise scrisori și documente de susținere pentru deschiderea unei curse aeriene pe această rută. „Pe aceeași rețetă au fost făcute studii și pentru alte curse, cum ar fi cea spre Bruxelles, dar și în același timp am avut și susținerea partenerilor noștri externi, cum este cazul zborului din Suceava către Memmingen, în Germania, care a fost deschisă cu sprijinul autorităților din regiunea Schwaben”, a spus Niculai Barbă. El a adăugat că pentru unele destinații externe din Suceava, numărul de zboruri este superior curselor aeriene deschise pe aeroporturile cele mai apropiate din regiunea Moldovei. „Acest lucru nu face altceva decât să valideze anvergura regională a aeroportului din Suceava. Și asta pentru că așa cum se știe Aeroportul Ștefan cel Mare are pasageri atât din Suceava, cât și județele învecinate și din Ucraina. Iar anvergura regională a aeroportului se alătură altor instituții care au aceeași anvergură regională. Și aș aminti aici Spitalul Județean, Universitatea Ștefan cel Mare, chiar Centrul Cultural Bucovina și evident Muzeul Național al Bucovinei, despre care putem spune că are o anvergură națională. Fiecare din aceste instituții se înscriu cu o serie de realizări semnificative în ultima perioadă, așa cum pentru aeroportul din Suceava indicatoarele de bază sunt numărul de curse noi, destinațiile noi dar și creșterea numărului de pasageri”, a declarat Niculai Barbă.