Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că reacțiile primite după închiderea Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” îl îndreptățesc să spună că a fost o ediție reușită, motiv pentru care „ne vom strădui să o ducem mai departe”. Niculai Barbă a spus că anul viitor se vor împlini 170 de ani de la nașterea compozitorului Ciprian Porumbescu și 140 de ani de la moartea sa, motiv pentru care anul 2023 va fi declarat „Anul Ciprian Porumbescu”. „Este un festival care are deja o serie de reacții care ne obligă să ne gândim la realizarea încă de pe acum a pregătirilor pentru ediția următoare. Sunt lucruri care au mers foarte bine, dar sunt lucruri care pot să meargă și mai bine. Deja, din discuțiile pe care le-am avut cu membrii juriului, din reacțiile care au venit de peste tot, chiar și de la spectatori, suntem pregătiți ca să aducem un plus de valoare ediției de anul viitor”, a declarat Niculai Barbă la conferința de închidere a ediției de anul acesta a Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu. El a ținut să mulțumească în mod special membrilor juriului de la cele două secțiuni de concurs ale festivalului, compoziție și cvartet de coarde, dar și echipei de la Centrul Cultural Bucovina pentru efortul extraordinar depus în organizarea acestui eveniment.

Vicepreședintele CJ Suceava a subliniat faptul că pe lângă prezența unui public foarte numeros la toate spectacolele din cadrul festivalului, acest eveniment a avut un succes extraordinar și în mediul online. „Ca promovare suntem deja cu două milioane de vizualizări. Cred că puține evenimente se pot lăuda cu acest lucru. Dar în același timp, pe lângă cele 2 milioane de vizualizări de pe pagina de Facebook a festivalului am avut sălile pline la fiecare eveniment. Și la concursuri și la recitaluri, la toate concertele susținute în această perioadă. Și vreau să vă spun cum am văzut eu sala. Dacă mergând cu avionul am mai văzut unul sau două locuri libere prin avion, când mă uitam în sală zilele acestea nu am mai văzut nici un loc liber, ceea ce spune foarte mult despre interesul publicului sucevean. Și aici, odată cu acest festival practic, din punctul meu de vedere, s-a validat faptul că Suceava are un public care merită instituții pentru muzica cultă. Iar de acum este treaba administrației și a instituțiilor care se ocupă de cultură să creeze această infrastructură”, a declarat Niculai Barbă.

Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” a fost organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina și cu sprijinul Ministerul Culturii.