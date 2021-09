Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, consideră că în lupta cu noul coronavirus în acest nou val trebuie să se implice toate spitalele din județ. Niculai Barbă a spus că fără sprijinul tuturor spitalelor din județ, activitatea Spitalului Județean în secțiile non-Covid ar putea fi perturbată. „În această perioadă se fac foarte multe internări. Iar dacă se va ajunge în situația în care pacienții vor ocupa toate paturile Covid din pavilioanele Spitalului Vechi, atunci vom fi obligați să alocăm paturi covid și în clădirea nouă a Spitalului Județean, ceea ce nu ne dorim”, a spus Barbă. El a arătat că nu trebuie să se ajungă în situația în care în pavilionul nou al Spitalului Județean să existe paturi pentru pacienții Covid. „Altfel spus, spitalul nou să rămână pe patologiile non-Covid pentru a putea să asigurăm spitalizare pentru celelalte patologii. În momentul de față, internările pacienților covid se fac doar în pavilioanele în care sunt secțiile de boli infecțioase și pneumologie. În lupta cu acest teribil coronavirus trebuie să acționeze toți ca unul. Toate spitalele din județ, împreună cu Spitalul Județean să acționeze unitar și sincronizat”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava.

El a arătat că pacienții cu forme grave și medii de Covid ar putea fi internați la Spitalul Județean, iar cei care au o forme ușoare ar putea fi preluați de toate celelalte spitale din județ.