Ambasadoarea Franței în România, Excelența Sa, a primit o traistă bucovineană din partea vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, iar cunoscuta interpretă Sofia Vicoveanca a învățat-o cum să o poarte. De precizat că Excelența Sa Laurence Auer a fost, la finalul acestei săptămâni, oaspetele de onoare la evenimentul care a avut loc cu prilejul aniversării unui an de activitate a Alianței Franceze din Suceava. Prezent la acest eveiniment, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă i-a oferit Excelentei Sale un buchet de flori și traista tradițională „Hai în Bucovina”, iar Sofia Vicoveanca i-a arătat ambasadoarei cum se face nodul și cum se poate purta traista, inclusiv ca un accesoriu al timpurilor noastre.

