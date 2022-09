Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, i-a îndemnat pe tinerii poeți, scriitori și artiști să participe la evenimentele organizate de Centrul Cultural Bucovina. Niculai Barbă a participat, astăzi, la deschiderea ediției de anul acesta a Festivalului Național de Poezie „Nicolae Labiș”, care se va desfășura în perioada 30 septembrie – 1 octombrie. În cadrul evenimentului de deschidere, Niculai Barbă a ținut să le transmită un mesaj participanților la acest eveniment, aducând în același timp și mulțumiri speciale membrilor juriilor și invitaților.

„Am un mesaj pentru tineri, pentru copii: scrieți, afișați-vă, participați la evenimente. Centrul Cultural are o prioritate din a pune în valoare, inclusiv în a tipări cărți cu operele voastre, în a organiza evenimente, expoziții și astfel de festivaluri. Și vreau să spun că valoarea unui festival este dată de valoarea juriului. Mulțumesc tuturor personalităților care au acceptat să fie parte a juriului. Mulțumesc în mod deosebit doamnei Margareta Labiș pentru prezență. Suntem astăzi la acest festival la care noi ne străduim să îl facem nu numai cât mai longeviv, ci și de o deosebită rezonanță. Și pe lângă juriu valoarea este dată de premii. Iar CJ Suceava acordă premii în bani, sume importante care cresc și vor continua să crească de la an la an. pentru Și nu în ultimul rând, valoarea festivalului este dată de concurenți. Iar în acest an avem peste 100 de poeți, oameni de cultură, autori care au trimis la secretariatul festivalului poezii sau cărți”, a precizat vicepreședintele CJ Suceava. El a remarcat faptul că începând din acest an, în cadrul festivalului a fost introdusă o nouă secțiune, în care va fi premiată cea mai bună carte de poezie a anului 2021.