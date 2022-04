Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că în cadrul Festivalului Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești a avut loc un concurs extrem de importat destinat copiilor și tinerilor. Nicolae Barbă a spus că Festivalul Național al Ouălor Încondeiate, pe lângă manifestările deja consacrate în edițiile anterioare, a însumat în acest an și o serie de ateliere de lucru și concursuri de încondeiat ouă destinate copiilor, adolescenților și tinerilor. Tema concursului de anul acesta a fost „Pace, solidaritate, credință”. „Consider că acest concurs este foarte important pentru atragerea și implicarea copiilor în astfel de activități, în vederea continuării tradițiilor. Și am văzut că anul acesta au venit și copii din alte județe ale țării care au spus ca au vrut să meargă la Ciocănești pentru a vederea și pentru a învăța tainele acestui meșteșug. Asa cum atrăgem atenția de Crăciun, aceste activități nu trebuie sa fie întrerupte niciodată, indiferent de vremuri. Mai mult, am încurajat organizarea de activități specifice Bucovinei de Sfintelor sărbători de Paște în toate localitățile din județul Suceava”, a precizat Barbă. El a arătat că acest complex de manifestări derulat sub semnul educației pentru artă populară autentică, a ajuns deja la a V-a ediție și a fost găzduit de Școala Gimnazială din Ciocănești. A cuprins trei secțiuni:

Concursul Interjudețean de Cultură și civilizație românească ”Tradiție-valoare sacră”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și destinat preșcolarilor, elevilor de clase primare și de gimnaziu; au participat 13 instituții școlare din județele Suceava, Botoșani, Brașov și Galați, acordându-se un număr de 15 premii I, 20 premii II, 20 de premii III și un premiu special.

La celelalte două secțiuni, s-a alăturat ca partener și Centrul Cultural „Bucovina”:

Concursul „Doctor Anton Setinic”, destinat încondeietorilor liceeni, unde au participat concurenți din județele Suceava, Neamț și Brașov, acordându-se 5 premii I, 3 premii II, 3 premii III și 3 mențiuni;

Concursul „Învățător Novac Norbert”, destinat studenților, unde au participat concurenți din județele Suceava și Neamț, acordându-se un premiu I și un premiu II.

Niculai Barbă a declarat că și la expoziția-Concurs „Coșul Pascal”, Centrul Cultural „Bucovina” a acordat premii în bani și a asigurat, de asemenea, juriu de specialitate. S-au înscris un număr de 22 de concurenți, care au obținut 6 premii I, 6 premii II, 7 premii III și 3 mențiuni.

„Nivelul valoric al majorității concurenților mari și mici a fost foarte ridicat, ceea ce demonstrează importanța continuității concursurilor de încondeiat ouă și exersării activităților de cunoaștere a tradițiilor premergătoare sărbătorilor pascale. Tot prin sprijinul Centrului Cultural „Bucovina” a fost organizat la Ciocănești în cele două zile de festival, un Târg al Meșterilor Populari cu 15 participanți din județul Suceava”, a mai declarat Niculai Barbă.