Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă îi invită pe suceveni și turiști să participe în număr cât mai mare la evenimentul Noaptea Muzeelor, care va avea loc sâmbătă, 13 mai. „Muzeul Național al Bucovinei, unitate muzeală de top la nivel național și mondial se alătură acestui eveniment care este marcat în toate țările Uniunii Europene. În data de 13 mai vizitatorii vor putea beneficia de un program prelungit de vizitare la o serie de unități muzeale aparținând Muzeului Național al Bucovinei. Mai mult decât atât, de la ora 18:00 până la 24:00 accesul este gratuit la Muzeul de Istorie, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Hanul Domnesc și Muzeul de Științe Naturale. De asemenea, la Muzeul Satului Bucovinean intrarea va fi gratuită între orele 18:00 și 20:00. De asemenea, de la ora 18:00 în Cetatea de Scaun a Sucevei va avea loc un recital în care vor evolua artiști suceveni și din județele învecinate. Prin urmare, Muzeul Național al Bucovinei vă așteaptă prin unitățile muzeale menționate să vizitați, să participați la un eveniment de excepție care are loc și în acest an. La Cetatea de Scaun invitația este să spunem argumentată și de faptul că a concurat și a fost pe podium la o competiție încadrată în Destinația Anului 2023. Și în acest context aș face invitație tuturor sucevenilor și turiștilor să viziteze aceste unități muzeale. Ediția din acest an se desfășoară într-un context cu totul deosebit, Bucovina, Ținutul Mănăstirilor fiind desemnată Destinația Anului 2023”, a transmis Niculai Barbă.

