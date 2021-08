Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, l-a provocat pe chef Cătălin Scărlătescu să învețe să gătească mâncăruri din Bucovina. Provocarea a fost lansată la deschiderea evenimentului „Lume, lume… hai la târg!”, de la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde chef Cătălin Scărlătescu va găti începând de astăzi și până duminică. La deschiderea oficială a târgului, Niculai Barbă l-a invitat pe Cătălin Scărlătescu să gătească mâncăruri din Bucovina. După ce Cătălin Scărlătescu i-a spus că nu știe nici o rețetă din Bucovina, Niculai Barbă l-a provocat pe acesta să participe la o „sesiune de învățat rețete din Bucovina”. „S-ar putea să găsiți aici în Bucovina gospodine care să vă depășească”, i-a mai spus Niculai Barbă lui chef Cătălin Scălătescu. Acesta a acceptat provocarea lansată de vicepreședintele CJ Suceava, spunând că „eu sunt ca un burețel. De asta am ajuns eu bucătar, că am învățat de mic. Așa că dacă cineva vrea să mă învețe o rețetă, cu mare drag”.

