Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a spus că în ultima zi a anului, pe 31 decembrie, tradițiile de Anul Nou din Bucovina vor reveni și în centrul Sucevei. Niculai Barbă a precizat că evenimentele de anul acesta din cadrul Programului „Crăciun în Bucovina” au loc atât în Suceava, cât și în mai multe locații din județ. Barbă a declarat că în municipiul Suceava tradițiile de Anul Nou vor fi prezentate de opt grupuri din județ și de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, care îi vor încânta pe participanți cu obiceiuri de iarnă din tot județul, jocul urșilor, al caprelor, jocul căiuților și malanca. „Grupurile participante sunt din Șcheia, Hănțești, Stroiești, Udești, Boroaia, Mălini, Zvoriștea și Dolheștii Mici. Mai multe primării din majoritatea zonelor județului vor organiza evenimente similare în aceeași zi”, a arătat vicepreședintele CJ Suceava. El a spus că în cursul zilei de astăzi a fost convocată o ședință tehnică în centrul Sucevei pentru ca acest eveniment să fie organizat cu respectarea tuturor normelor impuse de pandemie.

„Pentru a nu se crea o aglomerare de spectatori, grupurile participante vor evolua atât pe esplanada Casei de Cultură cât și pe spațiul pietonal până la Biserica Sf. Dumitru din centrul Sucevei. Evenimentul va fi astfel prezentat încât spectatorii să poată să treacă pe la fiecare grup, activitățile urmând să aibă loc sub forma unor ateliere demonstrative. Participanții vor prezenta în mod repetat programul de obiceiuri pentru ca cei care vor să vadă toate grupurile să poată să treacă pe la fiecare în parte. De asemenea, formațiile se vor succeda într-un spațiu special amenajat în apropierea Casei de Cultură, de unde programul lor va fi transmis online sau va fi preluat de posturile de televiziune.

Programul din centrul Sucevei va avea loc între orele 11:00 și 13:00 și va fi transmis și în mediul online.

Având în vedere că în acest an nu au putut fi prezente grupuri din Ucraina și Republica Moldova, spectacolele acestora vor fi transmise tot în mediul online”, a mai spus Niculai Barbă. El a adăugat că prezentarea acestor obiceiurir de iarnă este organizată cu respectarea tuturor măsurilor impuse în această perioadă de pandemie și este avizată de către DSP Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Jandarmerie, Poliția Rutieră și Primărie.

„Așa cum am făcut pe durata întregului an ne-am pregătit pentru a susține evenimentele din programul de acțiuni culturale ca și cum nu ar fi pandemie, iar desfășurarea lor se face cu respectarea tuturor restricțiilor. Considerăm foarte importantă păstrarea tradițiilor, dar în același timp suntem preocupați să nu încălcăm în niciun fel restricțiile impuse de autorități. În acest sens a fost gândită și această ediție a proiectului ”Crăciun în Bucovina”, cu acțiuni în teritoriu, cu formații distanțate și cu o serie de evenimente în mediul online.

Ne exprimăm speranța că evenimentele de anul viitor, “Crăciun în Bucovina” și celelalte, să le putem organiza în condiții normale”, a încheiat Barbă.