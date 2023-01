Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat, astăzi, că ediția aceasta a programului Crăciun în Bucovina a fost peste cea din 2019, anul dinaintea debutului pandemiei. Niculai Barbă a fost prezent, vineri, în ajunul Anului Nou pe stil vechi, la Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă de la Rîșca, eveniment care a închis programul Crăciun în Bucovina.

La festivalul de la Râșca au participat Urșii de la Bogdănești, Ceata de la Boroaia, Cerbul de la Corlata, Ansamblul folcloric „Străjerii” din Dolheștii Mici, Grupul folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini, Formația de Urși de la Vadu Moldovei, Formația de obiceiuri de iarnă de la Ostra, Formația de obiceiuri de iarnă Râșca și Ansamblul „Izvoarele Borcutului” Borca, județul Neamț.

„Programul Crăciun în Bucovina din acest an este peste cel din 2019, anul dinaintea debutului pandemiei. Este foarte important că am reușit să depășim perioada cu restricții fără ca aceste obiceiuri și tradiții să aibă de suferit”, a spus Niculai Barbă. El a dat asigurări că CJ Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, sprijină formațiile și grupurile din toate zonele etnofolclorice pentru menținerea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă așa cum doar în Bucovina se întâmplă.

„Am văzut oameni veniți nu doar din comună sau din județ, ci și din județele învecinate, din întreaga țară și chiar din diaspora, care au spus cu emoție că își doresc ca aceste evenimente să continue. Pe scenă au urcat grupuri folclorice, foarte mulți tineri, alături de părinții și bunicii lor. Vom continua. Vom avea în vedere ca aceste evenimente să fie incluse și în programele anilor viitori”, a încheiat Niculai Barbă.