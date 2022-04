Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că în județul Suceava este plin de turiști veniți să își petreacă Sărbătorile Pascale în Bucovina. Niculai Barbă a declarat că astfel s-a confirmat ceea ce a spus în urmă cu câteva săptămâni la Ciocănești și anume că județul va fi plin în această perioadă de mașini din Iași, Neamț, Botoșani, Bacău dar și din toate zonele țării. „Mă bucur să văd mașini din județene vecine Iași, Neamț, Botoșani. Am avut dreptate și atunci când am spus că în mijlocul lunii august în Bucovina au fost mai mulți turiști decât pe litoral, iar statisticile au arătat acest lucru. Am avut dreptate când am spus că în pensiunile din Bucovina au fost de Revelion mai mulți turiști decât pe Valea Prahovei, iar statisticile au confirmat acest lucru. Iar ceea ce vedem în aceste zile, arată că am avut dreptate când am spus, la Ciocănești, unde era o prezentare foarte bună a Iașului, că este foarte frumos ce are acest județ, dar că vom vedea foarte multe mașini și foarte mulți turiști ieșeni venind de Paște în Bucovina”, a precizat vicepreședintele CJ Suceava.

El a spus că încă din Sâmbăta Mare gradul de ocupare al unităților de cazare era unul foarte mare, în special în zonele cu mănăstiri și biserici UNESCO, dar și în sate. „Este foarte multă lume de Paști în Bucovina. Și iată că acele temeri care existau în urmă cu câteva săptămâni că apropierea de Ucraina ar putea să-i determine pe turiști să nu vină în Bucovina, nu s-au confirmat”, a spus Barbă.