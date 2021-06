Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că începând de astăzi, Spitalul Județean Suceava revine la activitatea de dinaintea pandemiei de coronavirus, mai puțin secția de boli infecțioase. Niculai Barbă a declarat că DSP Suceava a emis astăzi avizul prin care toate secțiile Spitalului Județean, mai puțin Secția de Boli Infecțioase au devenit non-COVID. „Astfel, astăzi se reia activitatea și în pavilionul Pneumologie de la Spitalul vechi unde funcționează Secția și Ambulatoriul Pneumologie”, a spus Niculai Barbă, care are în atribuții activitatea Spitalului Județean. El a spus că avizul DSP Suceava a emis acest aviz exact în ziua în care spitalul își prăznuiește patronul, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. De precizat că tot astăzi, în județul Suceava au fost raportare zero cazuri noi de coronavirus.

„Asta înseamnă că spitalul nou, dar și toate secțiile din incinta spitalului vechi, mai puțin bolile infecțioase, își reiau activitatea pe toate patologiile, așa cum se întâmpla înainte de pandemie”, a declarat Niculai Barbă. El a precizat că dacă se va menține același trend descendent al cazurilor de Covid, în două – trei săptămâni ar urma să deschidă un etaj non-Covid în secția de boli infecțioase, în acest sens fiind stabiliți pașii care vor fi luați într-un asemenea caz.