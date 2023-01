Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a declarat că își dorește ca începând din acest an, declarat Anul Ciprian Porumbescu, Bucovina să fie o capitală a românismului. După ceremoniile de astăzi de depunere de coroane și coșuri de flori la bustul lui Mihai Eminescu din Suceava și Putna, vicepreședintele CJ Suceava a spus că a ținut ca în această zi să îl omagieze și pe marele compozitor român Ciprian Porumbescu. De altfel, Niculai Barbă a depus o coroană de flori și la bustul lui Ciprian Porumbescu din centrul Sucevei, iar la Putna a participat la comemorarea poetului Mihai Eminescu și a marelui compozitor român.

„Nu putem vorbi de Ziua Culturii Naționale, despre cultura națională, fără a vorbi de Ciprian Porumbescu. Avem privilegiul ca acest an 2023 să fie desemnat prin lege Anul Ciprian Porumbescu. Iar Anul Ciprian Porumbescu a început deja cu o serie de evenimente pe care le-am organizat în județul Suceava, evenimente care vor continua pe durata întregului an. Și aș aminti doar câteva dintre ele. Pe 11 martie va fi ziua în care Ciprian Porumbescu punea în scenă pentru prima dată opereta Crai Nou. Apoi, pentru că Ciprian Porumbescu a scris și muzică pentru cor, muzică patriotică avem Festivalul de Bunavestire de la Fundu Moldovei, care în acest an va aduce și vom institui, Consiliul Județean, prin Centrul Cultural Bucovina, un premiu prin care vom premia cea mai bună interpretare a unei compoziții a marelui compozitor. Va urma Festivalul Ciprian Porumbescu care va avea mai multe secțiuni. Vom introduce o secțiune de instrumente de suflat, vioară și vom avea și secțiune de tineret. De asemenea, Festivalul Ciprian Porumbescu va include în acest an și Lira de Aur care se desfășoară la sfârșitul lunii mai”, a spus Barbă.

El a precizat că își dorește ca în acest an să nu existe o zi în care să nu se vorbească despre Ciprian Porumbescu. „Și ne mai dorim ca oriunde bate o inimă de român să vorbim despre Ciprian Porumbescu. Ne dorim să nu fie în acest an vreun român care să nu vorbească despre Ciprian Porumbescu. Vor fi festivaluri, dar vor fi și evenimente care vor vorbi despre personalitatea lui Ciprian Porumbescu. Și pentru că Ciprian Porumbescu nu a fost doar un mare compozitor, ci și un mare român, ne dorim ca începând din acest an Bucovina, prin Ciprian Porumbescu să fie o capitală a românismului. Și inima acestei capitale, cred că va putea să fie Putna. În tot acest an îl vom regăsi pe Ciprian Porumbescu printre noi, iar noi vom merge pe urmele lui Ciprian Porumbescu în tot județul Suceava și nu numai. Vom merge cu Ciprian Porumbescu în țară, la Brașov, Timișoara, București, dar vom dori să fim și la Cernăuți, la Viena, în Italia și peste tot acolo unde a călcat Ciprian Porumbescu. Dorim să fim pe urmele lui pentru a vorbi despre Ciprian Porumbescu, pentru a-i cinsti memoria și pentru a iniția o nouă trăire, cea pe care dorim să o aducem în continuare în inimile tuturor românilor. Prin urmare vă așteptăm și vă provocăm pe toți cei care simțiți românește să vorbim despre Ciprian Porumbescu, să vorbim despre ce însemnă a fi român”, a afirmat vicepreședintele CJ Suceava.

Tot astăzi, după participarea la slujba de comemorare de la mănăstirea Putna, Niculai Barbă a lansat „Chemarea de la Putna”, adresată tinerilor și tuturor celor cărora le bate în piept o inimă de român. „Chemarea de la Putna” a fost lansată prin cuvintele lui Ciprian Porumbescu rostite ca ultima dorință înainte de a trece la cele veșnice: „Să nu lăsaţi muzica mea să moară!”.