Pe data de 4 Decembrie 2021, Trupa suceveana Nightmarion a lansat piesa „Terapie”, însoțită de al doilea videoclip din cariera lor. Trupa povestește că „Perioada pandemiei a fost una grea și pentru noi. Am simțit lipsa concertelor și a interacțiunii cu publicul din fața scenei. Din fericire, am trecut cu toții cu bine prin virus și ne-am hotărât să compunem muzică nouă. Astfel, a ieșit piesa „Terapie”. Versurile și videoclipul acestei piese vin cu o încercare de creștere a conștientizării faptului că tulburările psihologice și dificultățile de ordin mintal există și sunt prezente printre noi în cele mai neașteptate forme și persoane. Încurajăm lumea care are astfel de dificultăți să caute ajutor specializat, să fie conștienți că pot fi ajutați să treacă peste aceste probleme și cel mai important, să știe că nu sunt singuri!” Puteți urmări videoclipul aici: https://www.youtube.com/watch?v=hpmIOw-ISO8 Trupa Nightmarion poate fi găsită pe: Facebook: https://www.facebook.com/Nightmarion5 Instagram: https://www.instagram.com/nightmarion5/ Trupa Nightmarion poate fi ascultată pe: Youtube: https://www.youtube.com/c/Nightmarion5/featured iTunes: https://music.apple.com/br/artist/nightmarion/1475290923?l=en Spotify: https://open.spotify.com/artist/5qCurBhQDEB6NQWDuV4VlB Bandcamp: https://nightmarion5.bandcamp.com/album/mediam-noctem

, 10.0 out of 10 based on 1 rating