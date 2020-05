Nikolaos Papadopoulos, iubitul Adrianei Bahmuțeanu, a fost luat de acasă cu mascații și plasat la un centru de carantină din Techirghiol. Artistul s-a întors acum câteva zile din Grecia, dar nu a respectat legea care impune izolarea la domiciliu ca măsură de prevenție împotriva coronavirusului. Omul spune că este nevinovat, potrivit click.ro.

Nikolaos a declarat că totul a fost doar o neînțelegere deoarece la vamă, din pricina unei confuzii, nu i-au fost trecute cele doua adrese la care locuiește, ci doar cea din Capitală. Iată ce a declarat cântărețul după incident: „Eu m-am întors din Grecia acum câteva zile. Am venit cu mașina, am traversat Bulgaria fără probleme, iar la intrarea în România mi s-a pus în vedere că va trebui să rămân în izolare timp de 14 zile și am fost întrebat de traseu și de domiciliu sau locul în care îmi voi efectua carantinarea. Era o femeie-vameșă, căreia i-am spus că merg la București pentru a-mi lua mașina, după care mă îndrept spre Constanța unde voi rămâne închis în casă. Aici trebuie să precizez faptul că eu am domiciliu atât în București cât și în Constanța. Femeia de la vamă mi-a completat documentele și mi-a urat drum bun. Eu mi-am dat seama că ea a trecut acolo doar București, pentru că eu nu vorbesc limba română. Eu sunt cetățean grec cu domiciliu în România, am aici un studio, o afacere, dar nu știu prea bine limba, nici să scriu nici să citesc”, a precizat artistul, conform sursei citate.

