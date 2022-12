Aproape 50 de primării sucevene dar Consiliul Județean vor primi 26 de milioane de lei, din Fondul de rezervă al Guvernului, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. Cea mai mare sumă, 10 milioane de lei va ajunge la Consiliul Județean care este urmat de municipiul Rădăuți cu 5,5 milioane de lei. Decizia privind alocarea banilor a fost luată astăzi, de către Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării.

Sumele alocate unităților administrativ teritoriale din județul Suceava:

Județ SUCEAVA 10,000 Municipiu FĂLTICENI 350 Municipiu RĂDĂUȚI 5,500 Oraș CAJVANA 100 Oraș SOLCA 100 Comună ARBORE 100 Comună BAIA 100 Comună BĂLĂCEANA 100 Comună BERCHIȘEȘTI 100 Comună BOGDĂNEȘTI 100 Comună BOROAIA 100 Comună BREAZA 100 Comună BUNEȘTI 150 Comună CIPRIAN PORUMBESCU 100 Comună CORNU LUNCII 100 Comună COȘNA 100 Comună CRUCEA 100 Comună DOLHEȘTI 100 Comună DORNA CANDRENILOR 100 Comună DRĂGOIEȘTI 100 Comună DRĂGUȘENI 100 Comună DUMBRĂVENI 100 Comună FORĂȘTI 100 Comună GĂLĂNEȘTI 100 Comună GRĂMEȘTI 100 Comună GRĂNICEȘTI 100 Comună HĂNȚEȘTI 100 Comună IACOBENI 100 Comună IASLOVĂȚ 100 Comună PANACI 100 Comună PĂTRĂUȚI 100 Comună PÂRTEȘTII DE JOS 100 Comună POIANA STAMPEI 100 Comună POIENI-SOLCA 100 Comună PREUTEȘTI 100 Comună SATU MARE 100 Comună SLATINA 100 Comună STRAJA 100 Comună SUCEVIȚA 100 Comună UDEȘTI 100 Comună VADU MOLDOVEI 100 Comună VALEA MOLDOVEI 100 Comună VEREȘTI 100 Comună VICOVU DE JOS 100 Comună VOITINEL 100 Comună VOLOVĂȚ 100 Comună VULTUREȘTI 100 Comună ZAMOSTEA 100 Comună ZVORIȘTEA 100 Total județ (mii lei) 20500