Președintele PSD Rădăuți și fostul primar al acestui municipiu, Nistor Tatar, a declarat că actuala conducere a primăriei nu a făcut nimic de când a preluat mandatul. Nistor Tatar a declarat într-o emisiune televizată că actualul primar PNL al municipiului Rădăuți nu face altceva decât să urmărească ce face el sau managerul spitalului Rădăuți, Traian Andronachi. „Ei nu au făcut nimic de când sunt la primărie. Nu au făcut decât să urmărească ce face Tatar sau ce face Andronachi, sau să facă scandal cu spitalul”, a spus fostul primar al municipiului Rădăuți. Nistor Tatar i-a transmis lui Bogdan Loghin că în loc să facă scandal mai bine s-ar preocupa de finalizarea investiției de 3 milioane de euro pe care el a adus-o atunci când conducea primăria. Mai mult, el a arătat că în loc să fie preocupat de problemele municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin este interesat mai mult să facă plângeri penale. „Să fie foarte clar. Eu nu i-am făcut nici o plângere penală domnului Loghin. Dar dumnealui mi-a făcut o plângere la ANI pentru că atunci când am fost primar am avut cu Servicii Comunale două contracte pe plombări. A spus că le trimite la DNA. Să le trimită pentru că nu îmi este frică. Dar dumnealui poate să arate dispoziția de primar prin care a făcut modificarea între capitole la buget, iar banii de la un contract de plombări, de circa 409.000 de lei au fost duși pentru profilări?”, a mai declarat Nistor Tatar.

Pe de altă parte, liderul PSD Rădăuți a tras un semnal de alarmă și față de modul în care primarul Bogdan Loghin lucrează cu angajații din primărie, spunând că în această instituție s-a instalat teroarea. Astfel, Nistor Tatar a spus că nu înțelege cum poate actualul primar „să afirme public și să strige pe holurile primăriei să dispară cârtițele lui Tatar”. „Cu să îți permiți ca primar, care lucrezi cu ei, să spui că trebuie să plece toți șobolanii? M-ați auzit pe mine când am venit la primărie să îl întreb pe x sau y cine te-a adus, de unde ai venit sau dacă este omul cuiva? Nu am spus niciodată așa”, a precizat fostul edil al municipiului Rădăuți. De asemenea, Nistor Tatar a atras atenția că din informațiile pe care le are, Bogdan Loghin nu are o colaborare foarte bună cu șefii de departamente din primărie, „ceea ce este un lucru foarte grav”. „Când îi aduni și le spui că eu mă duc, ferească Dumnezeu, cu voi de gât la pușcărie nu e normal să își ia fiecare măsuri de precauție? Poți lucra așa? Nu se poate ca atunci când merge cineva la tine să arunci hârtiile, sau să i le rupi, sau îl trimiți nu știu unde. Nu e în regulă. Trebuie să existe o colaborare”, a precizat Nistor Tatar.