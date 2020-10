”Las Primăria Rădăuți fără arierate și facturi restante. La constructori suntem cu plata facturilor la zi”. Este concluzia social democratului Nistor Tătar la finalul mandatului de primar al municipiului Rădăuți, concluzie exprimată într-o conferință de presă în care și-a prezentat bilanțul.

Tătar a amintit că în cei patru ani de mandat s-au asfaltat 25 de kilometri de străzi și s-au modernizat 30.000 de metri pătrați de trotuare. El a trecut în revistă proiectele de investiții care s-au realizat și care sunt în curs de execuție: modernizare cu asfalt a străzilor 9 Mai, Tineretului, Plugarilor, Pepenăriei, Papetăriei, Mănăstirii, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Merilor, Berăriei,Constantin Colibaba, Recoltei,Sitarilor, Parcului, Fagilor, reabilitarea străzilor Bogdan Vodă, Gării, Spitalului, Teiului,Iraclie Porumbescu,Volovățului, Ion Nistor,Constantin Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Dan, Școlii Noi, Piața Unirii, Mărțișor,Măcelarilor,Topliței, Horia,Grănicerului, Sf. Dumitru și Pictor Grigorescu, construire bazin de inot didactic pe strada Stefan cel Mare, construire baza sportiva de tip II pe strada Stefan cel Mare, extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica corpuri A+B+C+D+G la Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma si Damian”, termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul”, extindere Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” cu un corp de clădire nou (P+2E) , continuare de lucrări de realizare și dotare începute în baza Autorizației de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Școală Generală cu clasele I-IV și Sală sport situată pe strada Oborului, nr. 14A și proiectul Venus-Împreună pentru o viață în siguranță !

”Îi ures succes noului primar și sper într-o colaborare bună în Consiliul Local”

Nistor Tătar a arătat că toate controalele Curții de Conturi s-au încheiat fără să i se impute ceva subliniind că 90% dintre problemele semnalate au fost rezolvate. ”Deciziile Curții de Conturi din acest mandat nu au relevat prejudicii și au fost duse la indeplinire. Avem o singură decizie de executare silită față de Servicii Comunale plățile fiind eșalonate pana în 2020”, a spus Tătar. El a menționat că în cei patru ani gradul de încasare al taxelor și impozitelor locale a fost unul foarte bun 98,15% în 2016, 103,34% în 2017, 77,38% în 2018, 82,53% în 2019 și 80,06% în primele nouă luni ale acestui an. ”Vreau să le mulțumesc rădăuțenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o când m-au ales acum patru ani. Sper că am făcut ceva în Rădăuți chiar dată întotdeauna se poate și mai bine. Mulțumesc salariaților Primăriei pentru modul în care am colaborat. Am încercat să facem cât mai mult dar probabil că nu am făcut suficient dacă rădăuțenii m-au sancționat acum la vot. Îi ures succes noului primar și sper într-o colaborare bună în Consiliul Local”, a transmis Tătar.