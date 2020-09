Primarul din Rădăuți, Nistor Tătar, a declarat că șoseaua de centură a acestui municipiu va fi finalizată în luna noiembrie 2020, cu un an înainte de termenul prevăzut în contract. Nistor Tătar a subliniat faptul că municipiului Rădăuți este singurul oraș din România care va avea o centură inelară. El a precizat că în momentul de față lucrările sunt finalizate în procent de 90%. „Șoseaua de centură are o lungime de 17 kilometri și costă 18 milioane de euro. Iar când va fi finalizată, această șosea de centură va însemna în primul rând scoaterea traficului greu din municipiu”, a precizat primarul din Rădăuți. El a ținut să precizeze că această investiție a fost aprobată în urmă cu doi ani, de Guvernul PSD condus de premierul Mihai Tudose. Pe de altă parte, Nistor Tătar a ținut să precizeze că a observat că în ultima perioadă unii oameni politici au descoperit că municipiul Rădăuți va avea o șosea de centură și își fac campanie cu acest obiectiv. „Eu vreau să îi întreb pe oamenii politici unde au fost până acum. Acum s-au trezit că este șosea de centură la Rădăuți și vin toți pe aici. Eu am fost zilnic și nu i-am văzut până acum”, a declarat Nistor Tătar, care a mai adăugat că „Da, acest proiect a fost inițiat de către un alt primar. La momentul alegerii mele, proiectul avea executat doar studiul de fezabilitate și nu avea șanse la finanțare. În urma unor discuții repetate cu reprezentații guvernului condus de către Mihai Tudose, în special cu ministrul transportului Răzvan Cuc, s-a reușit deblocarea acestui proiect”.