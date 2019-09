Primarul din Rădăuți, Nistor Tatar, a participat, astăzi, la deschiderea anului școlar de la mai multe unități de învățământ din acest municipiu. Nistor Tatar a ținut să precizeze că pentru el, deschiderea anului școlar reprezintă unul din evenimentele cele mai importante din viața unei comunițăți, fiind, simultan, un reper și o temelie. „Importanța acordată școlii și educației, alături de principiile și valorile în jurul cărora ne educăm copii și ne trăim viața de zi cu zi sunt un reper pentru viitorul pe care îl avem, pentru șansele de bunăstare pe termen mediu și lung. Tot ele reprezintă o temelie pentru tot ceea ce dorim să construim”, a declarat primarul din Rădăuți. El a subliniat faptul că din punctul său de vedere o comunitate care prețuiește educația și se implică în mod real în susținerea școlii este o comunitate care are un viitor. „Și nu este puțin lucru în zilele noastre. Urez un an școlar plin de succese și putere de muncă, atât elevilor cât și părinților și profesorilor, deoarece contribuie, in mod egal, in formarea viitorului țării noastre. De asemenea, alături de cele mai sincere gânduri bune, mă alătur dumneavoastră, elevi, parinți și dascăli, în orice moment, pentru orice fel de noi inițiative și idei de proiecte, dar și pentru problemele întâmpinate zilnic în activitatea școlară. Un nou început de an școlar binecuvântat!”, a încheiat Nistor Tatar.