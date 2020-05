Primăria Rădăuți își menține sprijinul pentru Spitalul Municipal, care a devenit principala unitate medicală din județul Suceava după declanșarea crizei COVID-19. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Nistor Tătar a declarat: „Ne-am mobilizat cu toate forțele și cu toate relațiile… Sîntem alături de spital, ca să nu avem probleme deosebite. Sperăm să ieșim din această situație fără probleme deosebite”. El a adăugat că Spitalul Rădăuți dispune de medicamente și materiale de protecție. Primarul a precizat că o problemă ar fi aceea că personalul este dimensionat pe un număr de pacienți, iar în momentul cînd vine un flux prea mare de pacienţi este un pic mai complicat, dar chiar și așa pînă acum totul a decurs bine. Pe de altă parte, Nistor Tătar a afirmat că municipalitatea sprijină demersurile conducerii Spitalului Rădăuți privind primirea de către acesta a statutului de spital de urgență. El susține că unitatea îndeplinește toate condițiile pentru acest statut, însă decizia aparține factorului politic, în condițiile în care schimbarea statutului unui spital este aprobată de Ministerul Sănătății.

