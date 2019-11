Președintele PSD Rădăuți și primarul acestui municipiu, Nistor Tatar, a declarat, astăzi, că viața a arătat că decizia de excludere din PSD a viceprimarului Bogdan Loghin a fost una corectă. Nistor Tatar a făcut această afirmație după ce fostul viceprimar PSD din Rădăuți, Bogdan Loghin, a participat, joi seara, la Gala de Excelență a Tinerilor Liberali suceveni, în cadrul căreia a primit din partea liderului PNL Suceava, Gheorghe Flutur, o diplomă de curaj. Nistor Tatar a reamintit faptul că mandatul de viceprimar a lui Bogdan Loghin a încetat de pe șase noiembrie 2019. „Oricum domnul viceprimar, de pe data de 5 noiembrie nu a mai fost serviciu. Pe 4 noiembrie a avut concediu și de pe 5 eu nu l-am mai văzut decât trecând cu mașina prin fața primăriei. Dar vedeți că viața ne dă dreptate în ceea ce privește măsurile pe care le-am luat privind excluderea domnul viceprimar din PSD. Asta înseamnă implicit pierderea funcției de consilier local și de viceprimar. Ați văzut că aseară a primit diplomă de curaj, a fost invitat în sala mică a Casei de Cultură din Suceava, la tinerii liberali, a luat cuvântul pe acolo, deci vedeți că PSD când a luat măsuri cu dumnealui a avut dreptate”, a spus Tatar.

El a adăugat că social democrații au încercat să-l aducă pe drumul cel bun pe Bogdan Loghin, din punctul de vedere al partidului. „Nu am dorit să luăm din prima aceste măsuri. Oricum el cocheta cu PNL cam de la începutul anului. A fost hotărârea lui, eu am avut o discuție cu el și i-am spus că nu îl poate ține nimeni și nu îl poate obliga nimeni să rămână în partid. Însă i-am spus că ar fi corect să să ne informeze dacă vroia să părăsească partidul. Ceea ce mă miră este faptul, și nu știu cum se poate, că trece așa de pe stânga pe dreapta, dintr-o dată. Vom vedea ce va fi. Probabil că vom avea surprize, dar vom vedea. Dar eu știu că a spus că avea vreo cinci condiții puternice, condiții mari ca să treacă la un partid, printre care să fie și candidat și să facă și listele. Dar vom vedea”, a spus primarul din Rădăuți. El a declarat că nu înțelege de ce Bogdan Loghin a primit o diplomă pentru curaj, pentru că nu știe ca acesta să fi făcut acte de vitejie. „Domnul Loghin tot invocă faptul că a avut curaj și atunci când a fost pus viceprimar cu atribuțiuni de primar. Însă atunci partidul l-a pus. Și din câte știu a avut cu un vot mai mult decât colegul de la liberali, domnul Ciobâcă. Deci partidul l-a pus atunci și partidul l-a ajutat ca să ducă situația care era la timpul respectiv. Pentru că atunci când vii din afară și lucrezi jumătate de an ca viceprimar cu atribuții de primar nu e chiar atât de ușor. Și a avut sprijin din cadrul primăriei, și consilierii l-au ajutat să facă unele lucruri. Însă unele lucruri pe care le-a făcut au fost bune, altele nu. Nu e chiar așa lacrimă”, a mai precizat Nistor Tatar. El a mai adăugat că în ședința ordinară de luna aceasta a Consiliului Local Rădăuți. Va fi validat un nou consilier PSD, următorul pe lista de candidați, respectiv Mircea Hacman.