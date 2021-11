Ultimul an și jumătate a însemnat o provocare foarte mare pentru cei mai mulți dintre noi. Indiferent că ne referim la domeniul în care activăm sau la ceva ce ține de viața personală, sunt momente în viața noastră când realizăm că a ne adapta la noile condiții de mediu înseamnă să înveți lucruri noi și să adaugi resurse noi. În acest caz, o alegere potrivită, care te va ridica la un alt nivel de gândire, este un curs de dezvoltare personală. Dacă vrei să ai parte de o experiență incredibilă și de un proces de transformare complet, optează pentru Cursul Practician NLP, susținut de Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

„Mintea ta reprezintă centrul de comandă, de acolo pleacă toate deciziile care îți construiesc viața. Am gândit, dezvoltat și perfecționat cursul NLP Practitioner de-a lungul a peste 10 ani, iar acum este un sistem de unelte psihologice practice pe care să poți să le utilizezi zilnic. Programarea Neuro-Lingvistică îți dă în mână manualul de instrucțiuni după care să îți programezi Mintea să funcționeze în mod pozitiv, în favoarea ta.”, explică Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Ce este Programarea Neuro-Lingvistică (NLP) și cum te poate ajuta?

Programarea Neuro-Lingvistică (NLP) este o știință unică cu un impact major asupra vieții noastre, pentru că ne poate ajuta în a deveni ceea ce ne dorim cu adevărat, atât din punct de vedere personal cât și din punct de vedere profesional. NLP-ul este un domeniu de studiu extrem de fascinant pentru că ne ajută să ne dezvoltăm propria viziune despre viață și să trăim după ea. Instrumentele și tehnicile NLP ne arată concret cum putem înțelege mai bine comportamentul uman, cum să comunicăm mai eficient cu alte persoane și, mai mult decât atât, ne accelerează dezvoltarea personală sau creșterea profesională.

„NLP te învață cum să înlocuiești programele care te blochează și să introduci în rutina ta mentală și emoțională acele „programe” care îți dau energie și te dezvolta. Acum, ai oportunitatea să preiei controlul propriei vieți și să-ți atingi potențialul maxim pentru a obține rezultate tangibile în viață personală, business, relații, fitness, sănătate și spiritualitate.”, Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Curs Practician NLP – Patru certificări. Opt zile. Unul dintre cele mai cuprinzătoare, intensive și profunde cursuri de dezvoltare personal

Cursul NLP Practician este unul dintre cele mai intensive cursuri ce combină patru tehnici puternice care te vor ajuta să îți transformi atât propria viață, cât și pe cea a celor din jurul tău. Cele 8 zile de curs, reprezintă un proces de transformare complet și complex. Prin analizarea și schimbarea modului de gândire, NLP, Time Line Therapy®, Coaching și Hipnoza sunt mijloace prin care obții rezultate concrete și demonstrabile în succesul și performanța din fiecare zi a vieții.

Cursul intensiv Practician NLP, Time Line Therapy®, Coaching și Hipnoză este despre: Conștientizare, Responsabilitate, Putere de decizie, Reziliență. Este un curs complet și complex destinat tututor acelora care își doresc fie o nouă carieră, dar nu știu de unde să înceapă, pentru cei care învățarea continuă reprezintă un stil de viață care odată cu trecerea timpului nuanțează gândirea, este pentru toți cei care au curajul să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni, pentru existența și își exercită cel mai măreț drept pe care fiecare l-au primit odată cu viața asta – să-i dea un sens, este pentru liderii care vor să învețe să folosească asumat/responsabil pârghiile comunicării profesionale dobândind mai multă valoare și eficienta în gestionarea tuturor situațiilor din companii.

În urma cursului practician NLP vei obține patru certificări: Certificarea NLP nivel Practitioner; Certificarea în Time Line Therapy™ nivel Practitioner; Certificarea în Hipnoză nivel Practitioner; Certificarea NLP Coaching nivel Practitioner. Toate certificările sunt recunoscute de „The American Board of Hypnotherapy and NLP”.

„NLP te învață cum să îți utilizezi creierul; Hipnoza îți permite să comunici cu acea parte a minții numită Mintea Subconstienta; Time Line Therapy® îți permite că Mintea Conștientă și cea Subconstienta să lucreze împreună într-un mod care s-a dorit chiar de când am fost concepuți; NLP Coaching – o unealtă de coaching extrem de valoroasă pentru descoperirea și creșterea propriului potențial, al clienților tai, precum și al celor din jurul tău. Fiecare absolvent al Școlii NLP Discovery va primi 4 certificări care sunt recunoscute de „The American Board of Hypnotherapy and NLP”. Prin analizarea și schimbarea modului de gândire, NLP, Time Line Therapy®, Coaching și Hipnoză sunt mijloace care creează rezultate concrete și demonstrabile în succesul, fericirea și performanța din fiecare zi a vieții.”, continuă Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Ce rezultate concrete poți obține în urma cursului Practician NLP?

Aplicațiile NLP, cele mai puternice instrumente de coaching dezvoltate vreodată se pot aplica pe o gamă largă de domenii și pot fi adaptate pentru toate circumstanțele de la carieră la viață personală, și business. Iată doar câteva dintre beneficiile concrete pe care cursul NLP Practitioner le va aduce în viață ta.

– Îmbunătățirea viziunii prin dobândirea unor tehnici specifice de setare a obiectivelor;

– Învățarea calibrării comportamentului cu cel al persoanelor din jur pentru a-i înțelege pe deplin și pentru a le folosi strategiile cu scopul unei comunicări eficiente;

– Identificarea cu ușurință a tiparelor de gândire și comportament ale celorlalți și folosirea în procesele de negociere și vânzări de tipul ”win-win”;

– Eliminarea dificultăților din carieră și viața personală, a ta și a celorlalți prin recunoașterea și modificarea cauzelor care le-au generat;

– Atingerea performanței în echipă, utilizând tehnici pentru controlul și schimbarea stărilor emoționale (ale tale și ale celorlalți);

– Tratarea cu eleganță a obiecțiilor celorlalți

– Transformarea problemelor și obstacolelor în oportunități de creștere personală și pentru business;

– Găsirea resurselor interioare necesare și activarea acestora la comandă, oricând ai nevoie, creșterea nivelului de energie prin rezolvarea conflictelor (interioare);

– Dobândirea abilitaților de coach și posibilitatea de a profesa ca și Coach NLP: asta înseamnă că poți să ghidezi și să consiliezi one-to-one;

„Sunt enorm de multe abilitați pe care ți le aduce cursul NLP Practitioner. Doar urmandu-l poți realiza cât de ușor îți va fi de acum înainte pe toate planurile vieții tale. Vei însuși unelte puternice cu ajutorul cărora să fii pregătit să treci la acțiune; vei învăța cum să detensionezi și să controlezi orice situație dificilă din mediul organizațional, cum să elimini dificultățile din carieră și viață personală, a ta și a celorlalți prin recunoașterea și modificarea cauzelor care le-au generat; să transformi problemele și obstacolele în oportunități de creștere personală și pentru business; cum să devii o persoană influentă care să-i inspire și pe ceilalți, cum să înțelegi și direcționezi eficient comunicarea verbală și non-verbală și lista continuă.”, afirmă Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching

Garanție: 200%. Primești banii înapoi dacă nu ești mulțumit și poți participa timp de 2 ani gratuit

Această călătorie te va transforma profund și îți va oferi perspective, opțiuni și experiențe pe care nu le-ai mai trăit. “Cred cu tărie în tehnicile NLP. Le aplic de mulți ani și am adus atât de multe rezultate pozitive în viața participanților încât pot să-ți ofer cea mai bună garanție de până acum. Dacă nu ești mulțumit din orice motiv, îți returnez în termen de 30 de zile suma plătită și păstrezi și toată informația acumulată pe parcursul cursului. Și pentru că știu cât este de importantă repetiția și pentru că de fiecare dată vei învăța altceva, odată accesat cursul de Practician NLP, acesta se poate relua timp de 2 ani gratuit. Pe parcursul cursului și chiar și după ce acesta este gata, vei fi susținut de mentorii experți ai școlii NLP Discovery pentru a rezolva orice piedică întâmpini în evoluția ta. Te așteptam să intri în comunitatea dinamică NLP Discovery.”, Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

Următorul curs NLP Practician va avea loc în perioada 27 noiembrie – 4 decembrie 2021. Locație: Eden Garden Resort, Predeal sau ONLINE LIVE. Află mai multe detalii pe https://nlpdiscovery.ro/curs-practician/

Despre Gina Veveriță – Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie și Coaching.

A studiat timp de 7 ani la scoala Tad James Co, din Las Vegas, SUA și are o experiență de peste 10 de ani în care aplică NLP la nivel internațional. Este certificată Master Trainer în NLP și Trainer TLT, Coaching și Hipnoză, este life și business coach, a călătorit în lumea întreagă și are o cunoaștere vastă a comportamentelor din diferite culturi este pasionată de șah, a practicat acest sport timp de 20 ani în competiții internaționale. A desfășurat cursuri de formare în multe companii importante din țară și este antreprenor de succes din 1995.