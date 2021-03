Prin proiectul internațional Social Innovation Relay (SIR) și un parteneriat educațional de 7 ani, NN și Junior Achievement susțin elevii de liceu în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice conexe antreprenoriatului și inovării sociale. În perioada 2014-2020, proiectul a implicat în activități practice peste 17.000 de elevi din 100 de localități din toată țara.

Antreprenoriatul social propune, în contextul actual, rezolvarea unei probleme din comunitate, împreună cu un model sustenabil de afacere, combinând nevoile financiare, sociale, culturale și de mediu.

„Un viitor mai bun pentru generațiile viitoare se construiește astăzi și cred că este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să contribuie solidar la rezolvarea problemelor care ne privesc pe toți, ca societate. Cu un fiu elev de liceu, am cu atât mai mult convingerea că tinerii pot face o diferență pentru viitorul lor și al comunităților din care fac parte. Susţinem ideile inovatoare ale elevilor care se vor înscrie în competiţie și le oferim cadrul în care își pot completa educația cu experiențe aplicate. Contribuim astfel la dezvoltarea culturii antreprenoriatului social în România şi la crearea de bune practici din care se pot inspira mult mai mulţi elevi”, spune Gabriela Lupaș-Țicu, Chief Marketing & Operations Officer la NN România.

Reducerea decalajelor create de sărăcie, economisirea resurselor, rezolvarea situației persoanelor fără adăpost și a familiilor aflate în dificultate din cauza crizei financiare recente, integrarea scăzută pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități și a șomerilor sunt câteva exemple de probleme sociale care necesită implicarea tinerilor antreprenori.

Anul acesta, proiectul SIR oferă profesorilor și liceenilor acces gratuit la resurse de învățare, studii de caz, modele de afaceri sociale, webinarii de pregătire și mentorat cu voluntarii NN România, sprijinindu-i să îmbunătățească planurile de afaceri sociale și să găsească cele mai bune soluții pentru o viitoare implementare sustenabilă. La finalul Incubatorului, în cadrul unei sesiuni online de pitching dedicat antreprenoriatului social, juriul va alege echipa de elevi care va reprezenta România la evenimentul internațional JA Social Innovation Relay 2021.

Sunt invitați să participe și elevi care studiază în licee din zone dezavantajate din țară, localități din mediul rural și mic urban, pentru a asigura un acces echitabil la educație, tehnologie și oportunități noi de învățare prin antreprenoriat și a-i motiva să descopere mecanismele și instrumentele prin care se pot ajuta atât pe ei înșiși, cât și pe alții pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă în prezent.

Elevii participanți la Social Innovation Relay vor putea susține gratuit testarea europeană Entrepreneurial Skills Pass – ESP pentru a obține Certificatul de Competențe Antreprenoriale, certificare unică în Europa în domeniul antreprenoriatului.