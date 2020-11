După ce a dat cuvântul freelancerilor și antreprenorilor care și-au împărtășit lecțiile învățate în pandemie, NO.MAD Talks abordează nișa creatorilor de conținut la Pandemia Made Me Do It 3.0, eveniment online care va avea loc pe 23 noiembrie, de la 18:30, online. Cinci reprezentanți ai publicațiilor și trei bloggeri vor povesti despre provocările întâmpinate în 2020 într-un format nou de discuție pentru care sunt disponibile bilete pe Eventbook.

Despre strategie editorială, psihologia cititorilor și adaptarea la schimbarea de paradigmă

În 2020, meniul de conținut editorial al publicațiilor din România a suferit schimbări importante, în nevoia de a fi alături de cititorii lor în noul context și în provocarea de a păstra linia editorială. Care au fost subiectele care au avut cel mare impact și cele retrase, despre reacția cititorilor, spinoasele aspecte financiare și planurile de viitor povestesc Alina Aliman, redactor – șef al A List Magazine, Irina Markovits, editor șef și Clementina Anghelache, publisherla Psychologies România, Ioan Big, publisher la Zile și Nopți și Anda Docea, jurnalist la Dilema Veche.

Conținutul aduce comunitatea sau comunitatea determină conținutul?

La al doilea panel al evenimentului Pandemia Made Me Do It 3.0 se va aborda strategia de conținut pe nișe și vor răspunde la întrebări Ovidiu Mureșanu, creator The Stories of O și blogger (http://www.ovidiumuresanu.com/), Mihaela Sava, blogger culinar (https://laprajiturela.ro/) și Cristina Oțel, trainer, Life Design Coach și blogger (https://www.cristinaotel.ro/). Cei trei invitați vor povesti despre cum și-au adaptat conținutul, despre ce au comunicat cu publicul lor și ce idei noi au dezvoltat.

Evenimentul va avea loc online, pe Zoom, iar biletele sunt în număr limitat, la prețul de 35 lei și se pot achiziționa de pe Eventbook. Contravaloarea integrală a biletelor va fi direcționată către campania de crowdfunding a noii platforme Kind Market accesibilizată pentru nevăzători de pe Galantom.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Iqads, Start-up.ro, The Institute, Igloo, PRwave, Iqool, Zile și Nopți,The Trends, Munteanu, Kreatoria, România Pozitivă, Feeder.

Despre NO.MAD Talks

NO.MAD Talks este un proiect ce încurajează oamenii să lucreze pe cont propriu, să-și descopere pasiunea și să o transforme în job. Primul eveniment a avut loc în iunie 2018 și a pornit de la inițiativa Iunietei Sandu, care și-a dorit să crească comunitatea de freelanceri și antreprenori din București.În aprilie 2020 a luat naștere Kind Market, platforma de schimb de servicii și produse între freelanceri și antreprenorii locali, proiect menit să aducă împreună și să faciliteze colaborarea între două categorii complementare, menite să se apropie și să își aducă valoare împreună.Printre inițiativele recente ale proiectului NO.MAD Talks se afla și Healthy Freelancer, un concept foarte necesar, ce adună momentant primele pachete de asigurări medicale gândite special pentru freelanceri, urmând să fie adăugate discounturi și pachete în zona de sănătate fizică și mentală.