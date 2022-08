Un număr de 34 de localități sucevene au avut parte de o noapte agitată din punct de vedere atmosferic fiind suspus unei avertizări cod portocaliu de fenomene periculoase. Au fost averse torențiale ce au acumulat peste 35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și grindină.

Localitățile care au avut de suferit sunt: Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Broșteni, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Frasin, Preutești, Stulpicani, Baia, Slatina, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dolhești, Moara, Horodniceni, Ostra, Vulturești, Bogdănești, Dorna-Arini, Valea Moldovei, Drăgoiești, Crucea, Drăgușeni, Berchisesti, Bunești, Fântâna Mare, Capu Câmpului, Hârtop;