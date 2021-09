Pe 24 septembrie, copiii și adulții deopotrivă sunt invitați să descopere lumea extraordinară a științei prin zeci de activități destinate minților curioase de toate vârstele: zone pline de jocuri, concursuri cu premii, experimente sau expoziții pentru stimularea creativității, a gândirii critice, a curiozității, dar și dezbateri sau conferințe pe teme de interes în cercetare. Evenimentul aduce zona de cercetare de excelență din România în fața publicului larg și se desfășoară în numeroase orașe din țară într-un mod interactiv, educativ și distractiv. Cele mai mari institute de cercetare și cele mai importante instituții de învățământ superior din România și-au unit eforturile pentru a oferi o experiență spectaculoasă publicului.

Noaptea cercetătorilor europeni se desfășoară anual în peste 300 de orașe europene, iar în România, anul acesta, are loc în orașe precum București, Iași, Timișoara, Cluj, Sibiu, Constanța, Suceava, Galați, Craiova și multe altele. Cu ocazia evenimentului, publicul larg va putea intra în dialog cu cercetători și va putea urmări experimente spectaculoase, demonstrații live și conferințe fascinante de știință.

Programul activităților de anul acesta include activități uimitoare din domenii diferite ale științei: observații astronomice, spectacole cu roboți, conferințe cu unii dintre cei mai renumiți cercetători români, experimente cu fulgere, azot lichid, levitație, dar și alte fenomene spectaculoase, incursiuni interactive în meseria unui arheolog, a unui astronaut, a unui marinar sau chiar a unui spion. Organizatorii au pregătit și jocuri care simulează realități înconjurătoare, urmate de discuții legate de modul în care cercetarea poate schimba acele realități, precum și experimente care demonstrează amprenta de carbon a activităților casnice. Intrarea este gratuită la toate evenimentele.

Tematicile acestui an sunt Opening Up Science — un tribut adus științei care permite redeschiderea societății și ReCoN-nect – The Green Deal — ce pune în centru eforturile pe care știința le depune pentru a oferi planetei un viitor mai verde.

Tema Opening Up Science este o celebrare a științei, cea care a facilitat progresul și deschiderea lumii. Dacă anul 2020 poate fi definit prin cuvântul „Lockdown”, anul 2021 este definit prin conceptul „Opening Up”. Niciodată în istoria umanității impactul științei asupra vieții noastre nu a fost mai clar și mai rapid. Mai mult, cercetarea va avea un rol cheie într-o recuperare sustenabilă post-Covid, un proces care va permite societăților să avanseze către un viitor mai curat, mai durabil, neutru din punct de vedere al „amprentei carbonului”. Activitățile Opening Up Science vor fi desfășurate în centre universitatea mari din Iași, Timișoara, Constanța, Craiova și Sibiu.

Prin ReCoN-nect – The Green Deal accentul este pus pe eforturile pe care știința le depune pentru a oferi planetei un viitor mai verde, dar și pe eforturile depuse în generarea de soluții pentru re-conectarea cu natura. Într-un context delicat, în care știința și-a arătat importanța pe plan mondial, dar în care evenimentele au scos la iveală vulnerabilitățile și nevoile tot mai acute ale societății actuale, organizatorii sunt pregătiți să arate publicului modele de cercetători care schimbă lumea în fiecare zi, inovații ale științei, dar și să explice și să implementeze schimbarea atât de necesară.

Activitățile ReCoN-nect – The Green Deal se vor desfășura în București și alte 21 de locații din mediul urban mare și mediu (Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Craiova, Târgu Neamț, Fălticeni, Galați, Brăila, Focșani, Pitești, Bacău, Făgăraș, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Brașov, Eforie Sud) și mediul rural în zonele Geoparcului Ținutul Buzăului, Geoparcului Țara Hațegului și Olteniei de sub Munte și în Măgurele (Ilfov).

Opening Up Science este organizat de un consorțiu național din care fac parte Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea Politehnică Timișoara și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Partenerii naționali ai evenimentului Noaptea cercetătorilor #OpeningUpScience sunt: British Council, Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România, EU Direct și Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă.

ReCoN-nect – The Green Deal este organizat într-un consorțiu din care fac parte Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Pentru Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Institutul de Științe Spațiale, Institutul de Fizică Atomică, Universitatea din București, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Federația Fundațiile Comunitare din România și Fundația Comunitară București.

La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană a Cercetătorilor se înscrie în seria Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie din proiectul cadru Horizon 2020. Evenimentele sunt finanțate prin H2020-MSCA-NIGHT-2020bis, contractul 101036006, respectiv 101036166.

Detalii suplimentare și programul complet pe www.noapteacercetatorilor.ro și https://noapteacercetatorilor.cest.ro/.

Evenimentele vor respecta toate normele impuse de către autorități în această perioadă: limitarea numărului de participanți, respectarea distanței fizice, dezinfectare și purtarea obligatorie a măștii de protecție.