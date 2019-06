Companiile româneşti prezente la târgul internaţional ConnecTechAsia 2019, desfăşurat în perioada 18-20 iunie la Singapore, au avut un program intens de întâlniri B2B în vederea valorificării și extinderii relațiilor comerciale și de cooperare cu companiile locale, regionale și internaționale de profil.

România, a cărei participare la acest târg internațional a fost constantă în ultimii ani, a prezentat în cadrul pavilionului național, aplicațiile, soluțiile și programele celor opt companii: Assist Software SRL, Bitdefender SRL, Cexina Soft SRL, Holisun SRL, Omniconvert SRL, Rebeldot Solutions SRL, Scaleit SRL, Tellence Technologies SRL.

Reprezentanţii firmelor românești au avut, pe toată durata târgului, sesiuni de matchmaking cu firmele singaporeze membre ale Federației Producătorilor (Singapore Manufacturing Federation – SMF), în vederea identificării oportunităţilor de creştere a exporturilor de produse și servicii IT&C pe pieţele externe.

Pavilionul naţional al României din cadrul complexului expozițional Marina Bay Sands a fost vizitat şi de președintele Asociației singaporeze a Industriei de Telecomunicații (Association of the Telecommunications Industry of Singapore – ATIS), Mike Ang, care şi-a exprimat interesul de a prospecta colaborări, atât la nivelul asociațiilor, cât și cel al firmelor membre ATIC.

Alături de E.S. Florin Tacu, Ambasadorul României în Singapore, reprezentanţii companiilor româneşti au analizat impactul produselor și serviciilor promovate asupra business-ului pe aceste piețe şi pe cele din alte regiuni, precum şi importanţa prezenţei la eveniment. Pentru România, participarea la această manifestare expozițională înseamnă diversificarea pieţelor de export şi consolidarea brandului sectorial românesc pe plan internațional.

******

ConnecTechAsia, cu o tradiție de peste 30 ani, a înregistrat la ediția din 2019 un număr de aproape 1.800 de expozanți și 40 de pavilioane naționale, din care 27 în secțiunile CommunicAsia și NXTAsia și respectiv 13 în secțiunea BroadcastAsia, fiind estimaţi peste 40.000 de vizitatori. Țările care au avut pavilioane naționale în secțiunea CommunicAsia au fost: Australia, Canada, China, Coreea de Sud, Federația Rusă, Filipine, Franța, Germania, India, Indonezia, Israel, Japonia, Marea Britanie, România, Singapore, SUA, Thailanda și Vietnam. Pavilionul Uniunii Europene a fost organizat prin programul „Business Avenues”.

Prezenţa românească la ConnecTechAsia a fost organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, prin Programul de promovare a exportului, în colaborare cu Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din România (ATIC) și având sprijinul BPCE Singapore. Valoarea finanțării a fost de 408.894 lei cu TVA.