Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că din martie 2019 de pe Aeroportul din Salcea vor fi introduse noi zboruri către capitale europene. El a spus că în acest sens se poartă tratative cu diverse companii aeriene, fără a preciza despre cine este vorba. La ora actuală, de la Suceava sînt efectuate zboruri către 4 destinații externe: Londra, Milano, Bologna și Roma și o destinație internă, respectiv, București. Vara mai sînt operate zboruri spre trei destinații externe, două din Turcia și una din Egipt. Președintele Flutur a mai spus că, în perioada 1 ianuarie-14 decembrie 2018, pe Aeroportul Suceava au fost înregistrați 338.000 de pasageri și se estimează că, pînă la finele anului, numărul va ajunge la 350.000. El a adăugat că dinamica pe Aeroportul din Salcea este spectaculoasă. În 2016, au fost 57.000 de pasageri, iar anul trecut 262.000.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating