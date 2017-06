Discuțiile pe marginea introducerii a două curse feroviare Suceava – Cernăuți și retur, dimineața și seara între autoritățile din județul Suceava și cele regiunea Cernăuți din Ucraina au continuat miercuri. Întâlnirea a avut loc la Vadu Siret acolo fiind prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, omologul său din Cernăuți Ioan Muntean și reprezentanti ai căilor ferate din România și Ucraina. ”S-a concluzionat că introducerea celor două curse feroviare este posibilă cu transbordarea pe peronul gării din Vadu Siret, având în vedere diferența de ecartament”, a spus Flutur. El a adăugat că marți, pe 27 iunie, se vor întâlni reprezentanții vămilor și ai politie de frontieră din cele două zone pentru discuții cu privire la procedurile de vamă și control. ”Singura problemă va fi durata de timp care va fi petrecută în vamă, însă aici trebuie să se țină cont de confortul călătorilor. Timpii de așteptare trebuie să fie cât mai reduși, respectând regulile internaționale de trecere a frontierei astfel încât călătorii să nu piardă mult timp în vamă și mai degrabă să-l folosească pentru a vizita cele două zone, Suceava și Cernăuți. S-a convenit ca prețul unui bilet să fie de aproximativ 5 euro, urmând să fie fundamentat de fiecare parte”, a precizat Flutur. El a mai spus că s-a convenit inițierea unor discuții cu firmele de turism pentru organizarea de excursii la obiectivele turistice din cele două zone, pentru a încuraja creșterea numărului de turiști.

