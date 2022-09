Britney Spears, în vârstă de 40 de ani, a continuat să publice seria de imagini provocatoare, deși fiul său a rugat-o să nu mai posteze pe rețelele de socializare fotografii în care este dezbrăcată, notează click.ro. În ultima poză, artista apare goală, cu spatele, în timp ce se ține cu mâinile de fese.

Fotografia postată de Britney a strâns un val de reacții, iar urmăritorii acesteia nu s-au abținut de la comentarii. În timp ce unii o apreciază și consideră că astfel de fotografii sunt normale, alții o critică și spun că este inacceptabil comportamentul ei, iar astfel de poze ar trebui să se găsească doar pe platformele destinate adulților, potrivit sursei citate.

