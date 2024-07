Primăria municipiului Suceava continuă investițiile în amenajarea de noi parcări și modernizarea străzilor de pietriș și pământ. În ședința Consiliului Local de miercuri, 31 iulie, vor fi aprobate două proiecte de hotărâre ce vizează astfel de investiții, proiecte inițiate de primarul Ion Lungu a căror valoare depășește 3,5 milioane de lei. Unul dintre proiecte vizează amenajarea a 24 de locuri de parcare cu trotuare periferice și rigole de evacuare a apelor pluviale pe strada George Coșbuc pe un teren în suprafață de 890 de mp. Investiția va costa 552.000 de lei și va avea ca termen de execuție trei luni. Al doilea proiect se referă la modernizarea străzii Nicolae Grigorescu din cartierul Burdujeni în lungime de 450 de metri. Valoarea lucrărilor se ridică la 3,111 milioane de lei iar termenul de execuție este de 12 luni. De menționat că vor fi modernizate și străzile laterale pe o lungime de 15-20 de metri.

