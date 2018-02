Instituţia Prefectului anunţă că la Serviciul Public Comunitar de Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Suceava vor fi puse în aplicare măsuri noi de eficientizare a activităţii ghişeelor de înmatriculări autovehicule şi autorizări provizorii de circulaţie. Astfel, prin dispoziţia prefectului Mirela Elena Adomnicăi, de la 1 martie va funcţiona un ghişeu ce va soluţiona solicitări de înmatriculare a vehiculelor destinat doar persoanelor juridice, cu un număr de 414 programări săptămânale. Alte două ghişee vor fi destinate persoanelor fizice, cu un număr de 680 programări săptămânale, iar pentru autorizări provizorii şi radieri vehicule vor fi alocate aproximativ 500 programări ce vor fi gestionate de un al patrulea ghişeu.

Rezervările pentru înmatriculare se efectuează doar în sistem online. Pentru a veni în sprijinul persoanelor care solicită reprogramare-rezervare în vederea înmatriculării, prefectul Mirela Adomnicăi a emis ordinul 20 din 2018, prin care a fost constituită, la nivelul Prefecturii, începând cu data de 23 ianuarie 2018, o comisie de verificare a acestor solicitări în vederea soluţionării, cu respectarea unor criterii Astfel, pentru persoanele fizice, s-a ţinut cont de expirarea valabilităţii certificatului de autenticitate RAR a autovehiculelor (valabilitatea acestui certificat este de 60 de zile de la data eliberării), dacă persoana în cauză are rezervare la RAR şi nu deţine numere provizorii pentru a putea deplasa autovehicul la staţia RAR, precum şi de alte situaţii de excepţie temeinic justificate.

Pentru persoanele juridice, s-a avut în vedere, de asemenea, expirarea valabilităţii certificatului de autenticitate RAR, existenţa rezervării la RAR şi dacă persoanele respective nu au numere provizorii pentru a se putea deplasa cu autovehiculul la staţia RAR. Totodată, pentru persoanele juridice comisia a luat în considerare şi motive strict economice: contracte ferme, rate bancare, rate leasing etc. Potrivit datelor centralizate, pentru anul 2018, la nivelul Prefecturii Suceava, până la această dată comisia menţionată a soluţionat un număr de circa 800 de cereri, iar la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule Suceava au fost efectuate 3.947 înmatriculări definitive, 1551 autorizări provizorii şi 406 radieri.