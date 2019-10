Banca Europeana a anuntat zilele trecuta ca tripleaza investitiile pentru economia Romaniei. Se vor pompa inca 1,4 miliarde de euro in economia romaneasca, pentru sustinerea IMM-urilor. Asadar, cei ce doresc o modalitate de finantare IMM, vor avea acum parte de mai multe fonduri nerambursabile si de surse suplimentare pentru finantarea unei afaceri.

Ce inseamna asta pentru economia Romaniei?

Peste 5000 de afaceri IMM vor primi conditii mai bune de imprumut, astfel putand dezvolta afaceri mai profitabile si crescand economia Romaniei. Pana acum au fost deja sprijinite circa 2000 de IMM-uri, declara oficialii BEI. Iar sustinerea creste de la an la an. Fondurile alocate pot fi accesate in cadrul programului de sustinere a IMM-urilor pana in anul 2023.

Contractele noi au fost semnate deja cu CEC Bank, BCR, BRD- Groupe Societe Generale, Libra Bank, ProCredit Bank, Unicredit si Raiffeisen Bank. Iar vicepreedintele Bancii Europene, Andrew McDowell, se afla in discutii pentru extinderea acestor contracte si alaturarea lor langa cele semnate deja cu ING si Banca Transilvania.

Care sunt noile conditii avantajoase pentru imprumuturi?

Conform reprezentantilor Bancii Europene pentru Investitii, noile imprumuturi vin la pachet cu o rata de 60% a garantiilor pentru fiecare suma imprumutata, dar si cu dobanzi mai mici percepute de catre bancile ce acorda imprumutul.

Banca Europeana de Investitii a oferit de-a lungul celor 25 de ani de prezenta in Romania o finantare de peste 15 miliarde de euro. Peste 300 de proiecte de anvergura au beneficiat de astfel de investitii.

Care sunt noile asteptari in ceea ce priveste dezvoltarea IMM-urilor?

In acest context, sunt asteptate cresteri pe anumite sectoare ale economiei. In principal, sunt tintite exporturile. In conditiile in care, in anul 2018, acestea au reprezentat 40%, cu ajutorul acestei impulsionari si cu investitiile oferite pentru finantarea IMM-urilor, exporturile romanesti ar putea suporta o crestere semnificativa. Aceasta se asteapta a fi de cel putin 68%, conform declaratiilor lui Eugen Teodorovici, care doreste sa urmeze un model asemanator cu cel al Germaniei.

IMM-urile beneficiaza din ce in ce mai mult de suport si astfel vor putea dezvolta servicii cat mai diverse, trecand pragul de 50% in export. Anul 2018 a fost unul in care IMM-urile au realizat o rata de export de putin peste 40% din totalul cifrelor de 67 miliarde de euro.

Insa ajutoarele venite din partea BEI si surplusul de 150 milioane de euro din partea Guvernului Romaniei ar trebui sa motiveze in acest an afacerile sa creasca aceasta rata, considera autoritatile romanesti.