Guvernul va repartiza municipiului Suceava pentru modernizarea sistemului de termoficare suma de 3,5 milioane de lei, adică jumătate din suma alocată inițial. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu dupa discuțiile pe care le-a avut luni și marți la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale.

”Am avut la Bucureşti, discuții referitoare la proiectele municipalității aflate în curs de derulare, la mai multe ministere. În primul rând, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale am obținut o nouă repartizare a sumelor pentru termoficare, la nivelul sumei de 3.500.000 lei, (jumătate din suma inițială). Totodată, aici am discutat despre folosirea economiilor de aprox.1.000.000 de franci elvețieni, din proiectul „Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde” pe fonduri elvețiene. La Compania Națională de Investiții am avut discuții cu directorul general, referitor la stadiul proiectului „Sala Polivalenta Suceava”.Am aflat că proiectul a fost aprobat la nivelul companiei şi urmează să se discute în comisia tehnico-economică de la minister. În sfârşit, la MDRAP ,am discutat despre implementarea proiectului PNDL, privind reabilitarea străzii Vasile Bumbac. Acest proiect are termenul de finalizare 19.06.2018 şi am convingerea că va fi finalizat în termen . Lucrările au fost deja demarate”, a declarat Lungu.