Italia a decis, intr-un final, sa intre in normalitate si sa se alinieze la reglementarile UE, interzicand pauza saptamanala in cabina, pentru toti soferii de TIR. Politistii Italieni vor sanctiona soferii de TIR daca vor fi prinsi.

Soferii de TIR care nu vor respecta interdictia o sa primeasca amenzi care incep de la 425 de euro si se pot intinde pana la 1.700 de euro. In cazul controalelor in timpul noptii, amenzile vor fi sporite cu 30%.

Alte sanctiuni ce ii asteapta pe soferii de TIR in afara de amenda

In afara de amenda, soferilor de TIR li se va suspenda permisul si autoturismul va fi retinut pana cand vor dovedi ca si-au efectuat timpul de odihna conform legii.

Insa, italientii declara ca nu vor putea fi amendati decat soferii care sunt surprinsi in flagrant.

Stirea a aparut de curand in ziarul Il Secolo XIX, ca urmare a intrarii legii in vigoare. Tot sistemul de transport urmeaza a fi schimbat din cauza acestei legi. Soferii vor trebui sa-si programeze in asa fel curesele, incat sa isi poata permite efectuarea pauzei saptamanale in regim legal, cazati la o unitate de cazare sau intr-un spatiu special amenajat pentru acest lucru: campinguri.

In Uniunea Europeana exista deja alte tari in care reglementarea este valabila de ceva timp. Asadar, Italia este ultima dintre ele care s-a aliniat acestor norme. In lunile urmatoare, politia urmeaza sa dea drumul unor raze de amploare pe drumurile peninsulei, urmand sa sanctioneze fiecare sofer care nu respecta noile reglementari.