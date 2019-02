În calitate de membre ale prestigioasei Asociații Internaționale de Transport Aerian (IATA), companiile Blue Air și TAROM anunță semnarea a două parteneriate privind protecția pasagerilor în caz de întârzieri și eliminarea formalităților de check-in a bagajelor de cală pentru zborurile cu escală operate de ambele companii.

Primul parteneriat între Blue Air și Tarom face referire la protecția pasagerilor în caz de întârziere a cursei. Pe rutele comune și în limita locurilor disponibile la bord, fiecare companie se angajează să accepte biletele de călătorie ale pasagerilor partenerului și transportul acestora la destinația aleasă. Acest acord are la bază rezoluția IATA 735 attachment A, B, C. Parteneriatul transmite un mesaj suplimentar de siguranță către toți pasagerii Blue Air și TAROM, în cazul unor întârzieri neprevăzute.

Primele două companii românești de transport aerian mai informează pasagerii cu privire la acordul Through check in, prin care se asigură o experiență fluentă de călătorie. Cu un singur bilet de călătorie, pasagerii vor beneficia de transferul automat al bagajelor de cală, fără a mai fi necesare alte formalități suplimentare. Acest acord se bazează pe rezoluția IATA 780 Attachment A, Article 3.

“Suntem încrezători că aceste două parteneriate reprezintă un pas înainte pentru industria de aviație din România și vor contribui la creșterea calității serviciilor oferite de Blue Air și de Tarom. Suntem mândri că realizăm această colaborare alături de prestigiosul brand național Tarom și că extindem, astfel, posibilitățile de călătorie ale pasagerilor noștri”, a declarat Tudor Constantinescu, Director Comercial Blue Air.