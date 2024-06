Gala Societății Civile, un proiect The Institute, a premiat câștigătorii competiției aseară, 20 iunie, în cadrul Festivității de Premiere ce a avut loc la Nord Events Center by Globalworth (Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 4-6). Marele Premiu al Galei Societății Civile 2024 a fost oferit Asociației Dăruiește Viață, pentru proiectul #NoiFacemUnSpital, proiect ce are ca scop construirea unui spital de copii de la zero, exclusiv din donații și sponsorizări, un spital la standarde europene, folosind norme actuale și respectând circuitele medicale adecvate, în care cadrele medicale să-și poată face meseria așa cum visează.

Pentru prima dată în România, un ONG a construit un spital de la zero, cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor. Dăruiește Viață și-a asumat misiunea de a ridica primul Spital de Copii, care va oferi îngrijire multidisciplinară copiilor cu boli grave. Proiectul a început în 2015, din dorința de a îmbunătăți condițiile de tratament de pe Secția de Onco-Pediatrie a Spitalului Marie Curie din București, unde 30 de copii și 30 de adulți împart doar două toalete la capăt de hol și un duș. Infrastructura veche a clădirii nu permitea adăugarea de grupuri sanitare în saloane, astfel că proiectul a început să se extindă.

Ceea ce a fost gândit inițial ca o clinică a devenit un spital în toată puterea cuvântului – primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România. Spitalul înseamnă o construcție de aproximativ 12.000 metri pătrați, care se întinde pe 9 niveluri și are o capacitate de aproximativ 140 de paturi. În acest sens, clădirea va găzdui primul Departament de Radioterapie pentru copii din România (două buncăre), o secție de Terapie Intensivă cu saloane de un singur pat, un Bloc Operator modern cu 5 săli de operație, o secție de Oncologie, o secție de Hemato-Oncologie, inclusiv 5 camere curate pentru transplant, o secție de Neurochirurgie și o secție de Chirurgie. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii tratați la Spitalul Marie Curie, părinții lor (care vor fi internați împreună cu copiii, beneficiind astfel direct de noile condiții de tratament) și cadrele medicale angajate – aproximativ 5000 de persoane.

„În 2018, când proiectul nostru era abia la început, am primit Marele Premiu pentru idee, inițiativă și pentru că reușisem deja să mobilizăm aproximativ 100.000 de oameni. Astăzi, bucuria este cu atât mai mare: spitalul este gata, copiii sunt înăuntru, și știm că 350.000 de oameni au contribuit financiar și cu încredere. Acest proiect, dincolo de șansele la viață oferite copiilor, reprezintă speranță pentru România. Speranța că suntem capabili să facem bine. Acest premiu este, în esență, o recunoaștere pentru cei 350.000 de oameni. Nu este puțin lucru să ai încredere și să donezi bani, sperând că se vor realiza aceste lucruri. Vă mulțumim!”, au declarat Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele Dăruiește Viață.

De peste 10 ani, Dăruiește Viață reformează sistemul medical românesc, aducând speranță și arătând că se poate. De la înființarea sa, Asociația a investit, în peste 35 de proiecte, 60 milioane de euro în sistemul medical, fonduri strânse de la peste 500.000 de donatori, persoane fizice, și peste 8.000 companii.

Celelalte premii I din cadrul competiției au fost acordate astfel:

Categoria A

Educație și Învățământ: Premiul I – Club Sportiv Gambitul Damei Iași, pentru proiectul Șah în școală, Iași

Artă și Cultură: Premiul I – Asociația Q-Arts, pentru proiectul „Unboxing Muzeul Abandonului – live museum” , București și Fundația Culturală Augustin Buzura, pentru proiectul „5 minute de literatură”, București

Apărarea drepturilor individuale / colective: Premiul I – Asociația HELP Autism, pentru proiectul Stop Discriminare. Decontarea terapiei pentru persoanele cu autism, București

Comportament civic și Participare publică: Premiul I – Declic, pentru proiectul Vrem o lege anti-viol care să protejeze copiii!, Cluj

Sănătate: Premiul I – Dăruiește Viață, pentru proiectul #NoiFacemUnSpital – Primul Spital de Copii din România construit exclusiv din donații și sponsorizări , București

Incluziune socială: Premiul I – Fundația World Vision România, pentru proiectul Ukraine Refugee Crisis Response in Romania , București

Servicii de Asistență socială: Premiul I – Asociația Zi de BINE și Asociația Română Anti-SIDA, pentru proiectul INdependențe – Centrul de informare și suport pentru adolescenți consumatori și părinții lor , București

Protecția mediului: Premiul I – Asociația MaiMultVerde, pentru proiectul Ecoruta Dunăreană , București

Dezvoltare economică și socială: Premiul I – Asociația HELP Autism, pentru proiectul Formular230.ro, București

Categoria B

Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor: Premiul I – Asociația Eu, tu și ei, pentru proiectul c@rte în sate, Vrancea

Programe: Premiul I – Asociația Dăruiește Aripi, pentru proiectul Platforma digitală DARA, București

Campanii sociale: Premiul I – Asociația MozaiQ LGBT, pentru proiectul Iubim La Fel, București

Tineri de Bine: Premiul I – Asociația pentru Mobilitate Socială și Educație Democratică, pentru proiectul Creștem Eroi, Cluj

Premiile Speciale Gala Societăţii Civile au mers către:

Premiul Special Hope Away from Home, oferit de UNHCR & Regional Refugee Response for the Ukraine Situation: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), pentru proiectul Help to help Ukraine – collective intervention

Premiul Special Comunități pentru binele comun, oferit de Purcari: Fundația KA-TET, pentru proiectul FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău

Premiile pentru Impact Social , dezvoltate alături de Ashoka România, partener strategic, au fost și ele acordate în cadrul Festivității de premiere din 20 iunie. Acestea au mers către: Salvați Copiii România, pentru Inovație în educația preșcolară – grădinițe fără bullying, București – secțiunea Educație și Învățământ, Asociația Q-Arts, pentru proiectul „Unboxing Muzeul Abandonului – live museum” , București – secțiunea Artă și Cultură, Asociația HELP Autism, pentru proiectul Stop Discriminare. Decontarea terapiei pentru persoanele cu autism, București – secțiunea Apărarea drepturilor individuale / colective, Fundația Progress Bistrița, pentru proiectul Fete Neînfricate – GirlPower Network , București – secțiunea Comportament civic și Participare publică, Asociația Cristi Vasiliu, pentru proiectul Telemedicină în terapie intensivă neonatală , Mureș – secțiunea Sănătate, Asociația Club Sportiv Nautic Titanii, pentru proiectul Vâslește pentru viață! , București – secțiunea Incluziune Socială, Asociația MozaiQ LGBT, pentru proiectul Rainbow Care , București – secțiunea Servicii de Asistență Socială, Asociația Între Vecini, pentru proiectul ÎntreVecini , București – secțiunea Protecția Mediului și Asociația Centrul de Artă Aluniș, pentru proiectul Centrul de Artă ALUNIȘ , Buzău – pentru secțiunea Dezvoltare economică și socială.

Anul acesta, câştigătorii GSC 2024 vor avea acces la Ashoka Residency Program. Programul de rezidențiat Ashoka este structurat sub forma unei experiențe de 3 luni şi are ca scop un cadru de colaborare open source, care va permite unei mase mai mari de oameni să acceseze resursele și oportunitățile oferite de echipa globală Ashoka.

O noutate a ediției este și programul „Leadership pentru Comunitate”, oferit de TPC Leadership România, partener al competiției și susținător al secțiunii Programe. „Leadership pentru Comunitate” se adresează liderilor din mediul ONG, cărora le propune o experiență de explorare și experimentare a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor esențiale de leadership. Programul este dedicat participanților de anul acesta, care au înscris în secțiunea Programe și cuprinde workshop-uri, sesiuni individuale de coaching și implementarea de proiecte personale. TPC Leadership România a construit acest program pe baza experienței de peste 20 ani de livrare de proiecte de facilitare, coaching și consultanță în contexte organizaționale locale si globale, cu scopul de a susține gândirea și practicile sustenabile de leadership în societatea civilă din România.

Anul acesta, 228 de inițiative, respectiv 192 proiecte, 24 programe și 12 campanii sociale de comunicare s-au înscris la cea de-a 22-a ediţie a Galei Societăţii Civile, cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România. Proiectele au fost jurizate de peste 72 de specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului non-profit, la care se adaugă reprezentanți ai sectorului privat.

La festivitatea de premiere a Galei Societății Civile 2024 au participat peste 600 de invitați, printre care reprezentanți ai Primăriei Municipiului București și Ministerului Culturii, ai Agenției ONU pentru Refugiați, dar și reprezentanți ai Ambasadelor din România.

Lista integrală a câștigătorilor Galei Societății Civile 2024 poate fi consultată pe website.

***

The Institute este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii creative din România în dialogul cu instituţiile statului şi cu organizații internaţionale. Anual, The Institute reunește în jurul inițiativelor, proiectelor și evenimentelor desfășurate peste 80.000 de persoane. Este fondator al proiectelor Romanian Design Week, DIPLOMA Show, Internetics și inițiator al programelor ASAP România, Cartierul Creativ și Combinat.

Gala Societății Civile este un proiect The Institute.

