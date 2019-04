Orange lansează noua ofertă PrePay, cu opţiuni care răspund nevoii clienţilor de a fi mereu conectaţi, oferind mai mult internet mobil, dar şi libertatea de a face cadou bonusuri celor dragi.

Clienţii Orange care activează orice opţiune PrePay de minim 6 euro credit din contul My Orange vor fi automat recompensaţi cu 50GB internet bonus şi au posibilitatea să acorde acelaşi bonus oricărui alt prieten care este client Orange PrePay. Utilizatorii care aleg să activeze una din noile opţiuni PrePay de minim 6 euro prin altă metodă decât cea online se vor bucura de 30GB.

Bonusurile de internet devin disponibile imediat după activarea unei opţiuni şi pot fi folosite 30 de zile de la activare.

Oferta PrePay aduce beneficii suplimentare şi celor care îşi doresc mai multe resurse în roaming. Astfel, aceştia pot opta pentru o nouă opţiune de 12 euro credit, care oferă, pe lângă resurse în roaming SEE, şi beneficii disponibile în alte 6 ţări: Australia, China, Elveţia, Israel, Moldova şi SUA. În plus, opţiunea de 10 euro credit se poate activa acum exclusiv online din contul My Orange.

Mai multe informaţii despre noua ofertă Orange PrePay sunt disponibile pe: orange.ro/prepay