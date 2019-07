Renumita femeie de afaceri Nora Seroussi, de la brandul românesc Seroussi, uimește din nou publicul din întreaga lume prin curajul si ideile sale originale. Invitată de 25 de ani să participe la celebra cursă de cai de la Royal Ascot, anul acesta și-a imaginat întruchiparea pălăriilor chiar din părul domnișoarelor prezente la eveniment.

Nimic mai usor pentru Nora Seroussi, care l-a convins pe hair stilistul român Cristi Pascu să realizeze coafuri, care să imite pălării elegante, care au fost etalate cu mândrie de Sara Al Attar, Francisca Dulceanu, Roxana Paraschivoiu și Emily Burghelea, prilej cu care momentul a fost împărtășit cu lumea întreagă pe pagina de Instagram a fanilor Ducesei de Cambridge, Kate Middleton.

În al treilea weekend din fiecare an, Regina Marii Britanii, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a, se deplasează la Ascot, prilej pentru supușii Coroanei de a o vedea de aproape, îmbrăcată într-unul din elegantele și colorate comple-uri, având întotdeauna o pălărie asortată. Regulile de protocol la acest eveniment – și la oricare eveniment al Casei Regale Britanice – sunt însă extrem de stricte, astfel încât scurtimea fustei domnișoarelor poate atrage interzicerea accesului. Rochiile cu breteluțe subțiri sunt și ele de neconceput, iar lipsa pălăriei e o adevărată infamie.

Când spunem Royal Ascot, vorbim despre o tradiție care vine din anul 1711, atunci Majestatea Sa Regina Anne a hotărât, venind călare de la Windsor, că acela ar fi locul potrivit pentru o cursă de cai. Interesant este că, în cele câteva zile de socializare la cel mai pretențios nivel, Regina și restul membrilor Casei Regale își fac apariția fix la ora 14.00, în caleașcă, și se opresc în locul numit Royal Enclosure. În acest loc se intră doar pe baza de invitație, iar anual participă la eveniment 300.000 de persoane. Premiile curselor se ridică la 7,3 milione de lire sterline.

“Am așteptat acest eveniment cu mult entuziasm și emoții, ca în fiecare an din cei 25 de ani în care am fost. Anul acesta mi-am dorit să venim cu un strop de originalitate, așa că l-am rugam pe bunul meu prieten Cristi Pascu să-și imagineze coafuri care să imite pălării elegante. Creațiile lui Cristi, extrem de elaborate și elegante, au stârnit admirația printre participanți. Chiar am rămas plăcut surprinsă să constat că, pe pagina de Instangram a fanilor Ducesei de Cambridge, Kate Middleton, au fost postate foarte multe fotografii cu aceste coafuri-pălării, iar reacțiile publicului au fost pozitive. Acestea au fost făcute pentru reality show-ul meu, pe care-l produc împreună cu Eduard Irimia, și care o să fie grozav”, declară Nora Seroussi.