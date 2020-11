Radio România a organizat, în acest an, ediția a 27-a a prestigiosului Târg Internațional de Carte de la București, Gaudeamus, sub forma unei ediții online.

Președinte de Onoare al Târgului Internațional de Carte Gaudeamus de la București (16 noiembrie – 22 noiembrie ) a fost numit scriitorul americano-român (născut la Suceava), Norman Manea. Acesta a mai fost invitat la Târgul Gaudeamus, la ediția din 2010, când a susținut dezbaterea despre Obsesia incertitudinii, titlu ce însoțește și celebrul volum omagial. Am participat și la acea ediție, când lansam la Târg, la rândul meu, volumul La anul, la Ierusalim, o carte, sub egida Bibliotecii Bucovinei, Ed. Vinea (cu o copertă de Devis Grebu), carte prezentată de Simona Grazia Dima, Nicolae Tzone și Mihail Gălățanul. Norman Manea a rostit, atunci, în 2010, un cuvând plin de înțelepciune, statuând obsesia incertitudinii drept anxietate și forță creatoare de supraviețuire ce guvernează universului celui exilat.

Continuitatea Culturii a fost cea care a animat, în multâncercatul an 2020, echipele de editori, comunicatori, scriitori, critici și analiști ai Radio România, oameni devotați culturii care au susținut acest proiect generos, definit de Norman Manea drept eroic. Din motive de securitate sanitară, târgul nu s-a mai putut ține la Romexpo, dar ediția online este în plină derulare și se bucură de un succes binemeritat.

***

La deschiderea ediției din acest an, Norman Manea a adresat online urmâtorul cuvânt de apreciere:

“Este o deosebita bucurie si onoare sa inaugurez, fie si din departare, editia 27 a Targului International de Carte GAUDEAMUS. O noua confirmare, in conditii de incertitudine si vulnerabilitate, a fidelitatii fata de cultura si creativitate in care Romania a adus dintotdeauna un aport pretios de originalitate si stralucire.

Ma bucura cu deosebire ca aceasta celebrare spirituala majora coincide cu ultimele stiri pozitive in lupta cu virusul ostil, o marturie recenta suplimentara a victoriilor omenescului si sperantelor de mai bine.

Doresc deplina reusita dezbaterilor si proiectelor de viitor, transmit salutul meu solidar tuturor cititorilor, scriitorilor si editorilor implicati.

Norman Manea

New York, 14 noiembrie 2020”

