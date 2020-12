Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, spune că are noroc că îl cunoaște bine pe ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, din perioada primului său mandat de președinte al Consiliului Județean, cînd domnul Cseke era ministru al Sănătății, iar regretatul medic sucevean Cristian Irimie era secerat de stat. În cadrul matinalului Radio Top, domnul Flutur a spus: ”Norocul meu că îl cunosc foarte bine pe ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla. Eu am lucrat cu el. Era ministrul Sănătății cînd Cristi Irimie, fie iertat, era secretar de stat. Un ministru care a ajutat enorm Spitalul Județean Suceava și eu sînt convins că voi avea o relație și o colaborare foarte bună pe zona de administrație”. Despre ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos, Gheorghe Flutur spune că i-a fost subaltern pe vremea cînd era ministru al Agriculturii: ”De la UDMR, din fericire, cel de la Mediu a lucrat cu mine cînd eram ministru al Agriculturii. Barna Tanczos a fost directorul Agenției Domeniilor Statului. Dacă vă aduceți aminte de faza aceea cînd cineva l-a atacat cu cuțitul în birou. El era tînărul. L-am dus eu la urgențe. El a fost atacat de unul de la Iași, cu terenurile de la Cotnari era ceva. Revendicau niște terenuri cei de acolo”. Președintele Consiliului Județean Suceava a spus că-i știe pe toți miniștrii PNL și pe cîțiva dintre cei de la USR-PLUS. Gheorghe Flutur, care este și președintele Ligii Aleșilor PNL, speră ca președinții de consilii județene din Moldova să vorbească aceeași limbă, pentru a se putea dezvolta și această zonă: ”Noi, în zona asta a Moldovei, trebuie să vorbim pe o voce, pentru că nu prea am vorbit pe o voce, noi, președinții de consilii județene. Hai să vedem ce facem și în nordul ăsta. Și de aceea s-au împărțit și programele. Că se face acum autostradă de la Bacău la Brașov. Foarte bine, să se facă. Hai să vedem ce facem și în nordul ăsta care e uitat cu infrastructura, că dacă nu rămînem cu metrul domnului Mandachi și nu-i bine”. Gheorghe Flutur a mai spus că săptămîna viitoare va fi la București pentru a se întîlni cu cîțiva miniștri.