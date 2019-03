Managerii a trei instituţii de cultură, subordonate Consiliului Judeţean Suceava, au luat note foarte bune la evaluarea activităţii lor din 2018. Astfel, directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”, Gabriel Cărăbuş și directorul Centrului Cultural „Bucovina”, Sorin Filip, au fost notați cu 10.00, în timp ce directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a primit nota 9,99. Rezultatele evaluării anuale vor fi supuse aprobării în ședința de vineri, 29 martie, a deliberativului județean.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating