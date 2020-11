Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a făcut un nou apel către cetățeni pentru respectarea regulilor sanitare amintindu-le că ”am pătimit destul în această primăvară și nu cred că mai este cazul să intrăm din nou în carantină”. Totodată, Lungu le-a mulțumit pentru efortul pe care-l fac în limitarea răspândirii coronavirusului arătând că în municipiul Suceava rata de infectare se menține la cote reduse comparativ cu alte municipii reședință de județ din zona Ardealului unde rata a ajuns la 9-10-11 infectări la mia de locuitori. El și-a cerut scuze în fața sucevenilor pentru decizia de a-i scoate pe comercianți din piețele închise subliniind că altă soluție nu era. ”Vrem să avem sărbători de sfârșit de an în liniște cu cât mai puține infectări”, a fost mesajul primarului Ion Lungu pe care îl prezentăm integral mai jos.

”Le mulțumesc sucevenilor pentru efortul pe care îl fac în a limita răspândirea coronavirusului Rata de incidență ieri în orașul nostru era de 3,86 la mia de locuitori Chiar dacă nu am scăzut nu am crescut foarte mult. Dacă ne uităm comparativ la alte aglomerări urbane mari municipii reședință de județ mai ales din zona Ardealului vedem că au incidența de 9-10-11 la mia de locuitori. De aceea dragi suceveni fac un apel la dumneavoastră în continuare să respectăm regulile legate de această epidemie. În primul rând purtatul măștii. Până vor veni ale soluții, până va veni acel vaccin nu există altă soluție decât să ne protejăm fiecare să purtăm masca atât în spațiile închise cât și deschise, în birouri, la serviciu, pe stradă, în piață, în autobuze, peste tot. Sigur că la fel de important este păstrarea distanței fizice în spațiile aglomerate, păstrarea normelor de igienă. Făcând acest lucru vom reuși să contribuim și noi la scăderea presiunii care este astăzi pe Spitalul Județean. Făcând acest lucru vom reuși să avem cât mai puține persoane bolnave care să meargă la spital, cât mai puține persoane care să meargă la ATI și de ce nu să reducem numărul de decese. Făcând acest lucru vom avea posibilitatea să ne întoarcem cât mai repede la o stare de aproximativă normalitate în învățământ care astăzi se desfășoară online. Înainte de această prelungire a stării de alertă noi eram într-un sistem hibrid care era cât de cât acceptabil și vrem să ne întoarcem măcar acolo. Respectând regulile și diminuând numărul de persoane infectate în orașul nostru comercianții care vând astăzi în aer liber se vor putea întoarce în piețele acoperite pe care le avem și aici discutăm de Piața Centrală și Piața din Burdujeni. Îmi cer scuze în fața sucevenilor dar nu avem altă soluție. Este o măsură pe care nu a luat-o primarul a luat-o Guvernul dar nu că a vrut el. Așa au recomandat specialiștii în domeniul medicinii sanitare mergând pe ideea că este un risc destul de mare în piețele închise având în vedere faptul că majoritatea persoanelor care merg în piețe sunt persoane vârstnice atât cumpărători cât și vânzători. Eu zic că dacă vom face acest efort vom reușit să diminuăm rata de infectare în orașul nostru și sperăm la nivel de țară și să putem să ne întoarcem la o viață cât de cât normală în perioada următoare. Vrem să avem sărbători de sfârșit de an în liniște cu cât mai puține infectări. Ne așteaptă o iarnă grea în ceea ce privește coronavirusul până în primăvară. Sunt aceste vești bune la orizont că vin vaccinurile. Văd că tot mai multe firme anunță că vor veni cu vaccinuri pe piață. Este clar că acest lucru se va întâmpla la începutul anului viitor probabil și până atunci trebuie să respectăm aceste reguli. De aceea dragi suceveni fac un apel la dumneavoastră să facem tot ce este posibil să nu mai ajungem la starea de carantină. Se știe că peste 6 infectări la mia de locuitori se poate discuta intrarea în carantină. Noi am pătimit destul în această primăvară și nu cred că mai este cazul să intrăm din nou în carantină. Să facem tot posibilul să evităm acest lucru în această perioadă de toamnă spre iarnă. Contez pe responsabilitatea dumneavoastră să ne păstrăm măcar în acest platou pe care-l avem astăzi în oraș”.