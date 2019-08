Editura Polirom anunţă apariţia în librării a unui nou volum semnat de Niall Ferguson, unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai apreciaţi istorici britanici: Colosul. Ascensiunea și decăderea imperiului american.

Colosul. Ascensiunea și decăderea imperiului american a apărut de curînd în colecţia „Historia” a Editurii Polirom, traducere de Paul Aneci.

Niall Ferguson este autorul volumelor Piața și turnul. Reţele, ierarhii şi lupta pentru putere (Polirom, 2018), Imperiul. Cum a creat Marea Britanie lumea modernă (Polirom, 2018), Civilizaţia. Vestul şi Restul (ediţia 2017), Ascensiunea banilor. O istorie financiară a lumii (Polirom, 2016), Marele Declin: Cum decad instituțiile și mor economiile (Polirom, 2014)

„America”, spunea președintele G.W. Bush, „nu a fost niciodată un imperiu. Sîntem poate singura putere din istorie care a avut această șansă și a refuzat-o, preferînd măreția în locul puterii și dreptatea în locul gloriei”. Niall Ferguson susține că, dimpotrivă, din punct de vedere militar și economic, America este pur și simplu cel mai redutabil imperiu din cîte au existat vreodată. Ca și Imperiul Britanic acum mai bine de un secol, SUA aspiră să globalizeze piețele libere, statul de drept și democrația. Teoretic, este un proiect bun, afirmă Ferguson, care se declară în favoarea unui imperiu a cărui hegemonie ar asigura stabilitate pe plan internațional. Dar colosul american de astăzi este oare într-adevăr în stare să joace rolul lui Atlas, sprijinind pe umerii săi lumea întreagă? Statele Unite, arată Ferguson, sînt un imperiu ce nu mai are suflu, slăbit de lipsa cronică de bani, efective militare și voință politică. Iar atunci cînd această „nouă Romă” se va prăbuși, avertizează el, colapsul s-ar putea să vină din interior.

Niall Ferguson, unul dintre cei mai cunoscuţi istorici britanici, este Milbank Family Senior Fellow la Hoover Institution (Stanford University), Senior Fellow la Center for European Studies (Harvard University) şi Visiting Professor la Tsinghua University, Beijing. Este autorul a cincisprezece volume, printre care The House of Rothschild, Empire, The War of the World, The Ascent of Money, The Great Degeneration şi Kissinger, 1923-1968: The Idealist. Mai multe detalii, aici.