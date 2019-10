In luna octombrie, va fi lansat proiectul Drag de Satul meu – finantat prin programul #StartONG si implementat de Asociația Act for Tomorrow cu sprijinul #KauflandRomania.

Prin acest proiect se dorește promovarea specificului cultural al fiecarui sat implicat in proiect pentru a scoate în evidenta patrimoniul cultural si pentru a creste gradul de implicare a comunitatilor din mediul rural.

„Drag de Satul meu”, va fi implementat in 16 comunitati din 13 judete pe o perioada de 3 luni (octombrie – decembrie 2019), interval in care se vor desfasura 16 evenimente culturale – pentru a pune în evidenta patrimoniul cultural local, implicarea comunitatii si creativitatea copiilor.

„In aceasta perioada vom realiza si o serie de povesti despre fiecare sat implicat, pe care va invitam sa le descoperiti urmarind site-ul Asociatiei si pagina noastra de Facebook.

In luna decembrie vom organiza Conferinta „Drag de SATUL meu”, la Bucuresti, in care vom prezenta secvente din implementarea proiectelor in cele 16 comunitati, ii vom aduce impreuna pe profesorii coordonatori pentru a se cunoaste si a isi impartasi experienta si vom discuta despre continuitatea proiectului cu toti cei prezenti la eveniment”.

Implementarea proiectului va aduce in prim plan specificul cultural din comunitatile implicate, constientizarea si conservarea mostenirii culturale pe care ne dorim sa o transmitem catre generatiile tinere.

„Le multumim profesorilor ce isi doresc sa se implice si sa implementeze proiectul la nivel local”.

Impactul acestuia va fi atat asupra celor implicati direct – profesori coordonatori si copiii beneficiari din cele 16 scoli – cat si in mod indirect beneficiind comunitatile rurale – parintii copiilor, colegii de catedra ai profesorilor inclusi, autoritatile locale, persoane si parteneri care urmaresc activitatea noastra pe site si social media.

„Dorim sa le multumim pe aceasta cale prietenilor de la Kaufland Romania pentru sprijinirea proiectului „Drag de Satul meu” – intr-adevar Implicarea face diferenta!”.

Start ONG este un program lansat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educatie, sanatate, mediu, social si cultural. Valoarea totala a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finantare comunitara destinat ONG-urilor tinere si institutiilor non-administrative.