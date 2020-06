Poliția orașului Frasin a primit vineri spre executare trei mandate privind pe un bărbat de 49 de ani și alți doi tineri, ambii de 22 de ani, toți din comuna Ostra, condamnați fiecare la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.

Cei trei au fost identificați la domiciliu iar ulterior au fost reținuți și au fost depuși la Penitenciarul Botoșani.